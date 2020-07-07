Китай присоединится к Международному договору о торговле оружием

Китай уведомил ООН о присоединении к Международному договору о торговле оружием. Соответствующий документ уже передан генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу. Через 90 дней он вступит в силу, сообщил постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь.

"Присоединение к договору - важный шаг в русле активного участия Китая в глобальном контроле над торговлей оружием для обеспечения международной и региональной безопасности", - со ссылкой на заявление постпреда пишет ТАСС.

Международный договор о торговле оружием вступил в силу 24 декабря 2014 года. Документ устанавливает стандарты для экспорта обычных вооружений. Из крупнейших импортеров и экспортеров оружия участниками МДТО не являются Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, а также государства - члены ОДКБ (за исключением Казахстана, присоединившегося к Договору в декабре 2017 года). США в июле 2019 года уведомили генсека ООН о своем выходе из договора.