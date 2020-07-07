Новости

В акватории Байкала произошло землетрясение 06:53
Китайская компания начинает третью фазу испытаний вакцины от COVID-19 06:35
В ЕАО ввели карантин из-за африканской чумы свиней 06:28
В США выходят "взрывоопасные" мемуары о Мелании Трамп 06:20
В Приморье в 1,5 раза снизился темп прироста случаев COVID-19 06:08
ЕС ответит США введением новых тарифов на их товары 06:01
ООН: пандемия COVID-19 обойдется мировой экономике в 9 триллионов долларов 05:57
В День ВМФ парад кораблей ТОФ пройдет в бухте Золотой Рог 05:45
Китай присоединится к Международному договору о торговле оружием 05:40
Пандемия коронавируса в Мексике может продлиться до весны 2021 года 05:38
Во Владивостоке в июне выпало 2,5 месячной нормы осадков 05:26
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км 05:01
Экс-президент Боливии прокомментировал обвинения в терроризме 04:59
Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем тревоги о безработице 04:26
Почти 7 тысяч домой остались без света на юго-западе Японии 04:05
"Союз МС-17" не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме 03:30
Власти Джорджии из-за беспорядков ввели режим ЧС в Атланте 02:52
Восемь автомобилей сгорели на юго-востоке Санкт-Петербурга 02:33
Трамп сообщил о снижении на 40% смертности от коронавируса в США 01:50
В МИД КНДР подтвердили отказ вести переговоры с США 01:27
Жители Стамбула пожаловались на устойчивых к репеллентам комаров 00:40
В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом 06.07.2020
Количество смертей от COVID-19 в США превысило 130 тысяч 06.07.2020
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара 06.07.2020
Почти 400 человек включены в делегацию Беларуси на I Играх стран СНГ 06.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 06:35
Рубрика: В мире

Китайская компания начинает третью фазу испытаний вакцины от COVID-19

Текст: Максим Макарычев

Китайская компания Sinovac Biotech приступила к третьей фазе испытаний своей потенциальной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. В исследовании будет задействованы почти девять тысяч медицинских работников.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, готовятся к следующему этапу тестов

В настоящее время на заключительной стадии разработки также находятся экспериментальная вакцина Cstraid-19, разработанная исследователями из Оксфордского университета, а также вакцина Китайской национальной фармацевтической группы Sinopharm, отмечает Guardian.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что сейчас сотни вакцин разрабатываются и тестируются по всему миру, чтобы остановить пандемию коронавируса. Ни одна вакцина еще не была одобрена для производства и коммерческого использования. Анализ, проведенный в Массачусетском технологическом институте в прошлом году, показал, что только одна из трех вакцин против опасных заболеваний, разрабатываемая на первом этапе испытаний, впоследствии получает одобрение на производство.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске
Первый документ новорожденного может стать электронным
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса
"Автономная зона" в центре Сиэтла перешла под контроль властей США
Устоит ли на Аляске памятник правителю Русской Америки