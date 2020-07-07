Китайская компания начинает третью фазу испытаний вакцины от COVID-19

Китайская компания Sinovac Biotech приступила к третьей фазе испытаний своей потенциальной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. В исследовании будет задействованы почти девять тысяч медицинских работников.

В настоящее время на заключительной стадии разработки также находятся экспериментальная вакцина Cstraid-19, разработанная исследователями из Оксфордского университета, а также вакцина Китайской национальной фармацевтической группы Sinopharm, отмечает Guardian.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что сейчас сотни вакцин разрабатываются и тестируются по всему миру, чтобы остановить пандемию коронавируса. Ни одна вакцина еще не была одобрена для производства и коммерческого использования. Анализ, проведенный в Массачусетском технологическом институте в прошлом году, показал, что только одна из трех вакцин против опасных заболеваний, разрабатываемая на первом этапе испытаний, впоследствии получает одобрение на производство.