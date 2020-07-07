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07.07.2020 19:20
Рубрика: Экономика

Сообщение будет коротким

Контакты с зараженными COVID-19 отследят по геолокации
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
Минкомсвязь предложила отслеживать контакты с зараженными коронавирусом с использованием геолокации на мобильных телефонах. Она подготовила проект приказа, который закрепит процедуру получения этих данных у сотовых операторов и обмена ими с органами власти.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Основой станет база телефонных номеров граждан, зараженных COVID-19, которая находится в ведении минздрава. Специальные алгоритмы составят перечень абонентов, которые находились с ними в одной геопозиции и контактировали в последние 14 дней. Это позволит отследить распространение вируса и предупреждать граждан с помощью СМС о потенциальной угрозе.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Контакт с заболевшим в системе высчитывается благодаря фильтру - по совместному нахождению абонентов в одной геолокации в течение 5 минут и более. Документ не определяет, сколько метров составляет одна геолокация. Оговаривается лишь расстояние, на которое могут покинуть место самоизоляции люди, вернувшиеся из-за границы - от 500 до 2000 м у разных операторов.

На самом деле система функционирует уже давно, объяснили в минкомсвязи.

"Система была создана по указанию оперштаба правительства еще весной, - рассказал замглавы минкомсвязи Олег Иванов. - Она позволяет достаточно четко выявлять нарушения со стороны граждан, у которых выявлен коронавирус". Если такой человек попытается покинуть место своей изоляции, ему придет предупреждающее СМС.

Проект приказа, подготовленный министерством, - это лишь формальное закрепление уже действующей системы. В условиях отпусков, когда люди активно перемещаются по стране, власти должны быть готовыми в случае необходимости использовать систему для купирования возможных очагов возникновения коронавируса, пояснил Иванов.

Система отслеживания оперирует только номерами мобильных телефонов

Система оперирует только номерами мобильных телефонов. При ее создании министерство первым делом получило заключение Роскомнадзора о том, что механизм не заденет права граждан, так как персональные данные в данной системе не обрабатываются, рассказал Иванов.

Операторы связи воздержались от комментариев.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Пандемия коронавируса COVID-19

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