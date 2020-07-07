Основой станет база телефонных номеров граждан, зараженных COVID-19, которая находится в ведении минздрава. Специальные алгоритмы составят перечень абонентов, которые находились с ними в одной геопозиции и контактировали в последние 14 дней. Это позволит отследить распространение вируса и предупреждать граждан с помощью СМС о потенциальной угрозе.
Контакт с заболевшим в системе высчитывается благодаря фильтру - по совместному нахождению абонентов в одной геолокации в течение 5 минут и более. Документ не определяет, сколько метров составляет одна геолокация. Оговаривается лишь расстояние, на которое могут покинуть место самоизоляции люди, вернувшиеся из-за границы - от 500 до 2000 м у разных операторов.
На самом деле система функционирует уже давно, объяснили в минкомсвязи.
"Система была создана по указанию оперштаба правительства еще весной, - рассказал замглавы минкомсвязи Олег Иванов. - Она позволяет достаточно четко выявлять нарушения со стороны граждан, у которых выявлен коронавирус". Если такой человек попытается покинуть место своей изоляции, ему придет предупреждающее СМС.
Проект приказа, подготовленный министерством, - это лишь формальное закрепление уже действующей системы. В условиях отпусков, когда люди активно перемещаются по стране, власти должны быть готовыми в случае необходимости использовать систему для купирования возможных очагов возникновения коронавируса, пояснил Иванов.
Система оперирует только номерами мобильных телефонов. При ее создании министерство первым делом получило заключение Роскомнадзора о том, что механизм не заденет права граждан, так как персональные данные в данной системе не обрабатываются, рассказал Иванов.
Операторы связи воздержались от комментариев.