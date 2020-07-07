Коронавирус в Бразилии существовал уже в ноябре прошлого года

Как заявили эксперты, это на два месяца раньше, чем первый официальный случай заболевания пневмонией, вызванный новой инфекцией на американском материке, что стало одним из убедительных доказательств того, что срок начала распространения пандемии COVID-19 в ряде стран был значительно ранее заявленного.

Испанский университет Барселоны 26 июня опубликовал доклад, в котором говорится, что ученые вуза при анализе проб местной сточной воды заметили, что в полученных 12 марта 2019 года образцах были обнаружены следы нового коронавируса, аналогичные результаты были показаны и 15 января этого года. А первый случай инфекции в стране был зафиксирован только 25 февраля этого года. Это говорит о том, что многие случаи инфекции могли быть не зафиксированы из-за ошибочно поставленного диагноза.

Ранее в итальянских Милане и Турине при анализе проб сточных вод, полученных в декабре минувшего года, также были обнаружены генетические материалы нового коронавируса. Как сообщил ранее Reuters, в 4-м квартале минувшего года в области Ломбардия, эпицентре эпидемии в Италии, число случаев заболеваний тяжелой формой пневмонии и гриппа было заметно больше, чем в предыдущем году. Это может свидетельствовать о том, что распространение нового коронавируса за пределами Китая могло быть намного раньше, чем предполагалось.

Хотя некоторые ученые заявляют, что еще рано говорить о том, что анализ проб сточных вод поможет в определении ситуации пандемии, он уже становится средством проверки в таких странах, как Финляндия, Австралия и др. Испанские эксперты также отметили, что анализ вод предоставит новые направления для исследования в распространении коронавируса.