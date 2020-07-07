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07.07.2020 15:09
Рубрика: Общество

В Аргентине найдена крупнейшая в истории окаменелая рыба

Текст: Денис Передельский
Фото: Phys.org Фото: Phys.org
Фото: Phys.org

Группа палеонтологов при проведении раскопок в аргентинской Патагонии обнаружила окаменелые останки гигантской доисторической рыбы, возраст которой составляет около 70 миллионов лет.

Исследование было опубликовано в журнале Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Открытие было сделано при обследовании древних морских отложений в формации Саламанка в провинции Чубут, недалеко от озера Колуэ-Хуапиал, примерно в 1400 километрах к югу от столицы Буэнос-Айреса.

Фото: iStock
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Извлеченный из осадочного слоя ископаемый материал состоит из останков верхней челюсти и позвонков. Анализ позволил идентифицировать древнее существо. Это оказалась гигантская рыба рода Xiphactinus. Она обитала в "патагонских" морях примерно 70 миллионов лет назад.

Это первая подобная находка, сделанная в южной части Южной Америки. Ранее в южном полушарии останки такой рыбы находили только в Венесуэле. В то же время в северном полушарии подобные окаменелости - не редкость. Например, почти полный скелет такой рыбы был найден в американском штате Канзас, в 2010 году его продали на аукционе.

Таким образом, новое открытие доказывает, что ареал обитания этих существ был шире, чем считалось до сих пор. Это был огромный морской хищник длиной более шести метров. Ученые вообще называют эту рыбу одной из крупнейших в истории.

Выглядела она довольно устрашающе. Это существо обладало довольно стройным телом, которое заканчивалось огромной головой с большими челюстями и зубами, острыми, как иглы. Длина зубов составляла несколько сантиметров.

Представители рода Xiphactinus плавали в морях в конце мелового периода, когда температура морской воды была гораздо более умеренной, чем сейчас. Добавим, что Патагония является одним из самых больших в мире "кладбищ" динозавров и других доисторических видов.

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