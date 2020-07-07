Кудрин рассказал депутатам о работе и планах Счетной палаты

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выступил с отчетом в Госдуме. В своем докладе он заявил о росте числа выявленных нарушений и рассказал о планах на нынешний год.

Согласно отчету, в 2019 году СП выявила бюджетные нарушения на 884,6 млрд рублей. При этом 4,5 млрд рублей было возвращено в бюджетную систему по итогам работы ведомства в прошлом году. "Это средства, которые использованы неправильно, не по целевому назначению", - заявил Кудрин. По итогам проверок было возбуждено 25 уголовных дел. К дисциплинарной ответственности привлечены 436 должностных лиц, из которых 23 уволены. Кроме того, 40 юридических и должностных лиц привлечены к административной ответственности.

В этом году проверки были приостановлены по причине санитарной безопасности. Теперь они возобновлены, но пока проходят в режиме запросов. В ближайшей перспективе СП собирается сосредоточиться на контроле средств, выделенных на борьбу с коронавирусом и на поддержку экономики и граждан. Ведомство, предупредил его руководитель, будет шаг за шагом анализировать результаты этих расходов, что особенно актуально в связи с тем, что деньги выделялись по упрощенным процедурам. В частности, уже начинается проверка выплат надбавок врачам. Во втором полугодии стартует аудит закупки медоборудования.

Счетная палата даже выделила у себя отдельный департамент, который будет заниматься темой здравоохранения, в связи с чем количество проверок этой сферы вырастет. Это важно, ведь вопрос качества предоставляемых медицинских услуг во всех опросах населения на первом месте, сказал Кудрин. Он выразил уверенность, что власти РФ при уточнении параметров нацпроектов увеличат финансирование здравоохранения. Эта сфера, по его словам, будет приоритетной для правительства в ближайшие четыре года.

СП собирается плотно работать с парламентариями. Планируется создание совместного информресурса для отслеживания результатов проведенных проверок. "Мне кажется, это очень мощный шаг по стыковке работы парламентских институтов и институтов госаудита", - подчеркнул Кудрин.

В Счетной палате, кроме того, рассмотрят идею "Единой России" о создании автоматизированного реестра полномочий всех уровней публичной власти. Дело в том, что обновленная Конституция закрепила местное самоуправление в единой системе публичной власти. И настало время привести в порядок и систему расходных обязательств.

В числе главных проблем Кудрин назвал большое неравенство по доходам и бюджетной обеспеченности регионов. Чтобы отчасти его сгладить, платежи за неработающих граждан в систему ОМС предлагается перенести на федеральный уровень. Это высвободило бы в нынешних условиях более 600 млрд рублей для развития регионов, заявил глава СП. В ходе общения с депутатами он также предложил увеличить объем господдержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего в связи с пандемией. Также необходимо увеличить доступность помощи.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручить проработать предложенные Кудриным меры, впоследствии они могут стать законопроектами.

Депутаты в заключении на отчет предложили расширить сферу компетенции Счетной палаты в законотворческой деятельности. Кроме того, они рекомендовали провести анализ основных причин повторения нарушений системного характера.