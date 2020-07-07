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Культовую игру совсем скоро начнут раздавать бесплатно

Текст:   Антон Благовещенский
07.07.2020,  
16:34
Фото: Ubisoft Фото: Ubisoft
Фото: Ubisoft

Игровой издатель Ubisoft в ходе презентации, которая состоится 12 июля, собирается устроить бесплатную раздачу легендарной Watch Dogs 2 для компьютеров.

Фото: Ubisoft

Скачать Watch Dogs 2 бесплатно можно будет до конца мероприятия - прешоу стартует в 21 час по московскому времени. Чтобы стать обладателем игры, необходимо залогиниться в свой аккаунт Uplay.

Помимо раздачи Watch Dods 2, в ходе онлайн-мероприятия Ubisoft намерена продемонстрировать новую версию Far Cry 6 и Assassin's Creed Valhalla.

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Сейчас Watch Dogs 2 продается в магазине Ubisoft за 400 рублей.

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