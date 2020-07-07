Мантуров: Есть предпосылки, что Россия не застрянет в затяжной фазе кризиса

Минпромторг видит экономические предпосылки того, что Россия не застрянет в затяжной фазе кризиса. Об этом глава ведомства Денис Мантуров заявил в ходе своего выступления на форуме "Иннопром онлайн".

"Пока рано говорить, что все риски полностью сняты, вместе с тем есть предпосылки, что мы не застрянем в затяжной фазе кризиса. Об этом говорят и прогнозы Всемирного Банка, в этом году ожидается просадка мировой экономики на 5%. И в следующем году - отскок на 4%. Отскок для каждого региона может отличаться и зависеть от способности каждой страны противостоять глобальным вызовам", - сказал Денис Мантуров.

По его словам, такие выводы основаны не только на положении России относительно других стран мира по прохождению пандемии и выхода из режима жестких ограничений, но и на ряде таких существенных факторов, как темпы восстановления работы бизнеса в разных секторах экономики.

"По мере оживления экономической активности приостанавливается резкий рост безработицы, а значит, можно рассчитывать на восстановление покупательской способности и постепенное улучшение ситуации в секторах, ориентированных на потребительский спрос. То же самое можно сказать и по отраслям транспортного машиностроения, которые зависят от темпов возобновления грузовых и пассажирских перевозок. На сегодняшний день разрешены и те трудности, которые испытывает и вся мировая система разделения труда в связи с разрушением сложившихся операционных цепочек", - пояснил глава Минпромторга.