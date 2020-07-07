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07.07.2020 18:34
Рубрика: Общество

Ранний SOS

Маркер поможет вовремя выявить онкологию
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
Науке уже известно более 200 онкомаркеров, которые должны сигнализировать о первых признаках болезни задолго до того, как появятся ее очевидные симптомы. Это вещества, которые обнаруживаются в крови в количествах , превышающих нормальный уровень. Некоторые маркеры связаны только с одним типом опухоли, другие могут быть характерны сразу для нескольких.

Но дело в том, что за исключением маркера ПСА, показывающего наличие рака простаты, остальные, даже самые точные, имеют чувствительность не более 70 процентов. Отсюда высокая вероятность ошибки. Маркер может просигнализировать "онкология" даже при простом воспалении какого то органа или формировании доброкачественной опухоли.

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Созданный резидентами Сколково онкомаркер может кардинально изменить ситуацию. В основе разработки вещество, при воздействие которым на кровь с вероятностью 85 процентов выявляется антиген, являющийся признаком так называемых эпителиальных карциом. (На них проходится около 90 процентов всех случаев онкологий). По мнению авторов разработки, столь высокая чувствительность маркера позволит применять его для скрининга населения. Конечно, он не указывает точный адрес опухоли, в каком конкретно органе ее надо искать, но дает сигнал SOS. Повод для врача начать поиск. Еще один очевидный вариант применения - работа с пациентами, у которых рак уже успешно пролечили. За ними уставлен постоянный контроль, так как опухоль может появиться в любой точке организма. Совсем не обязательно именно в том органе, где она ранее была. Созданный в Сколково онкомаркер позволит успешно вести такой постоянный контроль.

Общество Здоровье Общество Наука Онкология: как победить рак

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