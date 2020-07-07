Медработники получат выплаты за отпуск, от которого отказались из-за COVID

Правительство выделит более пяти миллиардов рублей на расчеты за отпуск медицинским и иным работникам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией.

На протяжении последних месяцев они получают дополнительные стимулирующие выплаты, которые должны быть учтены при оплате отпускных. "Это касается выплаты отпускных или компенсации за отпуск, от которого они были вынуждены отказаться", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава кабинета министров особо отметил, что права этих сотрудников должны тщательно соблюдаться.