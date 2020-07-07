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07.07.2020 14:18
Рубрика: Власть

Медработники получат выплаты за отпуск, от которого отказались из-за COVID

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство выделит более пяти миллиардов рублей на расчеты за отпуск медицинским и иным работникам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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На протяжении последних месяцев они получают дополнительные стимулирующие выплаты, которые должны быть учтены при оплате отпускных. "Это касается выплаты отпускных или компенсации за отпуск, от которого они были вынуждены отказаться", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава кабинета министров особо отметил, что права этих сотрудников должны тщательно соблюдаться.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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