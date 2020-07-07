Медведев заявил о необходимости ликвидировать зависимость от импортных семян

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во вторник по видеосвязи провел совещание о реализации положений Доктрины продовольственной безопасности страны. Документ в январе утвердил президент. Он содержит ряд обновленных параметров, что, по словам Медведева, продиктовано значительным экспортным потенциалом российского агропромышленного комплекса. В предыдущие годы в отрасли появилось большое количество новых производств зерновых, кормовых культур, по переработке молока и мяса. "Отечественные сельхозпроизводители выходят на зарубежные рынки, и не менее важно, чтобы агропромышленный комплекс самостоятельно обеспечивал внутренний рынок основными продуктами питания, причем самого высокого качества", - заявил замглавы Совбеза.

Для обеспечения продовольственной безопасности страны в последние годы был сделан неплохой задел на будущее, считает Дмитрий Медведев, но сохраняются и проблемы, некоторые растянулись на годы.

Российское сельское хозяйство недостаточно обеспечено собственным семенным материалом. Доктриной порог независимости по этому показателю определен в 75 процентов. "Обеспеченность семенами и посадочным материалом в ряде сельхозпроизводств - это элемент продовольственной безопасности, - подчеркнул Медведев. - Рынки сейчас закрываются, страны общаются гораздо меньше, границы на замке, и в этом плане нас никто не может обеспечить, если мы сами себя не обеспечим, семенным материалом в той или иной сложной ситуации". В большей степени от импорта семян зависят производства кукурузы, подсолнечника, сои, картофеля, ряда овощных культур.

Отечественные селекционеры в год подают до 20 процентов от общего количества заявок на допуск селекционного достижения к использованию. Иностранные же компании за последние 10 лет количество таких заявок на испытание сортов и гибридов увеличили в пять раз. "Это тот крючок, на котором наше сельское хозяйство сейчас подвешено, и при возникновении какого-то неблагоприятного сценария нам будет очень тяжело", - предупредил замглавы Совбеза.

И иностранный семенной материал больше востребован у российских аграриев, чем отечественный, констатировал Медведев: "Это прямо противоречит принципам установленным доктриной. Поэтому нужно думать, как централизовать работу по селекции семян - от научной разработки до внедрения их в производство".

Вторая проблема заключается в медленном развитии молочного производства. Сейчас показатель самообеспеченности составляет 84 процента, а необходимо добиться 90. "Он варьируется и от региона, и от сезона, поэтому нужно повышать генетический потенциал животных, от которых завит производство молока, и менять подход к селекционной работе", - указал зампред Совета безопасности.

Такой же застарелой можно считать проблему вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель. В период с 1990 по 2018 годы произошло их резкое сокращение - почти на 40 процентов. Даже сейчас, сообщил Дмитрий Медведев, из имеющихся полей не используется около 44 миллионов гектаров. "Мы должны повысить эффективность инвентаризации таких территорий", - сказал он.

Вовлечение сельхозземель обратно в оборот требует совершенствования всей работы, в том числе мелиоративного комплекса, который создавался в 60-е годы прошлого столетия. "В ряде регионов это жалкое зрелище - он деградировал и просто был разворован в какой-то период", - заметил зампред Совбеза. Восстановление комплекса, согласен он, потребует больших инвестиций, поскольку более 70 процентов оросительных и осушительных систем нуждаются серьезной модернизации. "Нужно думать над отдельной госпрограммой, которая будет посвящена решению этих проблем", - уверен Медведев.