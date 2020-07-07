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07.07.2020 16:18
Рубрика: Власть

РФ не будет уговаривать США сохранить Договор по открытому небу

Текст: Юрий Чернов

Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Москва не собирается уговаривать Соединенные Штаты оставаться в Договоре по открытому небу (ДОН). Его слова, сказанные на площадке дискуссионного клуба "Валдай" передает ТАСС.

Фото: Ed Jones/Pool Photo via AP
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"Все опции у нас открыты, но дальнейшие шаги мы будем выстраивать исключительно на основе взаимных интересов. И уговаривать США [остаться] в договоре мы не собираемся", - сказал Бушуев. Кроме того, он сообщил, что в ходе прошедшей специальной конференции по договору, Россия предложила всем заинтересованным сторонам обсудить претензии по исполнению соглашения в малой группе экспертов.

"Была высказана идея о том, чтобы устранять существующие претензии в так называемой малой группе экспертов, когда мы можем собраться и проговорить. Глава делегации, представляющей Российскую Федерацию, заместитель министра иностранных Сергей Алексеевич Рябков сказал напрямую, что мы приглашаем в эту группу в том числе и США, конечно, до того, пока они не выйдут из договора", - заявил Бушуев, добавив, что ряд стран подтвердили желание возобновить полеты в рамках ДОН до конца года.

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