Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян

Министерство экономического развития не подтвердило данные о резком снижении доходов населения.

"В апреле средняя номинальная начисленная заработная плата составила 49,3 тысячи рублей. Данные Росстата о доходах населения показывают, что в I квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%", - говорится в сообщении министерства.

В Минэкономразвития уточнили, что за период с января по март 2020 года зарплаты росли как в номинальном, так и в реальном выражении. В апреле, в начале действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, реальные зарплаты, то есть начисленные суммы с учетом инфляции, снизились на 2% к апрелю 2019 года.

При этом, одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который растет с мая, по данным ФНС и ЦБ. В частности, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта - 114,4 млрд рублей в период с 16-30 июня против 108 млрд. рублей, отметили в Минэкономразвития.

На сохранение доходов граждан была направлена социальная политика правительства, напомнили в министерстве. Были введены специальные выплаты на детей, существенно повышен размер пособия по безработице, запущены программы поддержки занятости. Кроме того, выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет были предоставлены на месяц раньше - с 1 июня.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что, по данным опроса, каждый пятый россиянин заявил о значительном снижении дохода. Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц выросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне.