Минпромторг назвал главное преимущество бизнеса в постковидной экономике

Способность отвечать на быстроменяющуюся конъюнктуру становится самым главным конкурентным преимуществом в постковидной экономике. Такое мнение высказал глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе своего приветственного слова на форуме "Иннопром онлайн".

"Вы все заметили насколько выросла онлайн-торговля, причем не только продовольствием, но и промышленной продукцией. Опробованный единый режим дистанционной работы (промышленных предприятий и производств - прим. "РГ") делает более актуальными решения в сфере промышленного интернета, автоматизации и безлюдных производств. Мы с вами также не раз говорили о том, что технологии цифрового проектирования сокращают процессы появления новых продуктов. А теперь способность отвечать на быстроменяющуюся конъюнктуру становится самым главным конкурентным преимуществом", - подчеркнул он в своем выступлении.

Он также отметил, что происходящие в глобальной экономике изменения ускоряют эволюцию профессий более быстрыми темпами, чем это прогнозировалось ранее.