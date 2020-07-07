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07.07.2020 00:00
Рубрика: Общество

Минздрав рассказал, кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время

Текст: Елена Манукиян
Решение о возобновлении диспансеризации населения будет приниматься на региональном уровне. Соответствующее положение закреплено в новых методических рекомендациях Минздрава. Так, в документе говорится, что власти субъектов РФ могут разрешить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения на II и III этапах снятия карантинных ограничений с соблюдением мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. При этом до полного снятия всех ограничений запрещается приглашать на плановые обследования граждан старше 65 лет.

В период сохранения угрозы распространения коронавируса Минздрав рекомендует проводить диспансеризацию по предварительной записи с разделением потока пациентов в поликлинике. Предлагается граждан на медосмотры запускать с отдельного входа, организовать для них маршрутизацию так, чтобы они не пересекались в коридорах с теми, кто пришел на прием к врачу.

Фото: iStock
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В местах, где возможно образование очередей, необходимо нанести сигнальную разметку о соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра, на таком же расстоянии друг от друга расставить стулья, кресла или банкетки в коридорах.

Также в документе идет речь о целесообразности проведения обследований граждан одной половозрастной группы в течение дня: в понедельник приглашать женщин, например, в возрасте до 39 лет, во вторник - мужчин до 39 лет, в среду - женщин 40-64 лет, в четверг - мужчин 40-64 лет и так далее.

Накануне всех, кто записан на диспансеризацию, рекомендуется обзванивать и спрашивать о состоянии здоровья. Дополнительно прилагается список вопросов, которые помогут выявить у граждан симптомы новой коронавирусной инфекции, при наличии которых диспансеризацию предлагается отменять. Ее отложат и в случае возможного заражения человека, если станет известно, что он был в контакте с инфицированным.

Пройти диспансеризацию те, кто перенес COVID-19, смогут только после полного выздоровления при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус, сделанных с промежутком не менее суток.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Диспансеризация населения

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