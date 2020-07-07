Мир фантастических образов стал подарком ко дню рождения Шагала в Витебске

Утверждают, что родители Марка мечтали увидеть своего наследника приказчиком в конторской лавке или бухгалтером, но он выбрал для себя иную судьбу, став художником с мировым именем, когда ему не исполнилось и 30 лет.
И сегодня Дом-музей Шагала приглашает жителей города совместно с белорусским театром "Лялька" после захода солнца отметить очередную годовщину прославленного мастера. Для гостей, сообщает БЕЛТА, подготовили квест по музейной экспозиции и уличный перформанс. Их ожидают нестандартные вопросы и необычное зрелище - спектакль, в котором артисты на ходулях будут работать с куклами разных систем и размеров.
Ведь и сам художник, утверждают искусствоведы, жил в мире образов, которые не укладывались в привычные масштабы явлений. И даже если вам не приходилось рассматривать роспись плафона в парижском "Гранд-опера", любоваться витражами в церквях Цюриха и Майнца, руку витебского самородка авангардного искусства ни с чем не спутать.
Во-первых, поясняют знатоки творчества художника, его произведения обладают особой музыкальной экспрессией. Кроме того, они поражают виртуозным владением светом. В этом можно убедиться, пройдя по анфиладе арт-музея Шагала, который расположен неподалеку от памятника маэстро, глядя на который всегда восхищаешься точно переданной в скульптуре сущностью его творчества: музыкант в живописи, играющий на струнах души.
Кстати, как уже информировал "СОЮЗ", в музейных запасниках бережливого Витебска собрано около трехсот оригинальных графических работ, включая офорты и акватинты белорусского самородка. Среди них есть и иллюстрации к поэме Николая Гоголя "Мертвые души", серии цветных литографий на тему "Библия" и цикла "Двенадцать колен Израиля". Гордостью музея считаются и более ста произведений графики европейских мастеров.
Возможность увидеть эти произведения, пояснили руководители музея, ценители искусства получили благодаря немецкому музею коллекционеру Генриху Манделю, который свой первый дар сделал еще в 1993 году. С тех пор пополнение фондов музея графическими работами Шагала и художников-авангардистов минувшего столетия стало ежегодной традицией.
Навсегда останется в памяти белорусского народа и поэтическое послание живописца к родным Пенатам, опубликованное 15 февраля 1944 года в Нью-Йорке, куда он перебрался из Франции, спасаясь от фашизма. Есть в его обращении к героическому городу и такие строки: "Я счастлив и горжусь тобой, твоим героизмом, что ты явил и являешь страшнейшему врагу мира, я горжусь твоими людьми, их творчеством и великим смыслом жизни, которую ты построил".