Мир фантастических образов стал подарком ко дню рождения Шагала в Витебске

В череде памятных событий нестареющего Витебска между датой его основания на берегах Западной Двины и рождением непревзойденного мастера экспрессионизма Марка Шагала прошло почти десять столетий. Но этот летний июльский день, когда на вечернем небосклоне провинциального городка зажглась 133 года назад звезда уникального творца мировых шедевров, снова наполнится яркими образами и причудливыми картинами, рожденными его гением.

Утверждают, что родители Марка мечтали увидеть своего наследника приказчиком в конторской лавке или бухгалтером, но он выбрал для себя иную судьбу, став художником с мировым именем, когда ему не исполнилось и 30 лет.

И сегодня Дом-музей Шагала приглашает жителей города совместно с белорусским театром "Лялька" после захода солнца отметить очередную годовщину прославленного мастера. Для гостей, сообщает БЕЛТА, подготовили квест по музейной экспозиции и уличный перформанс. Их ожидают нестандартные вопросы и необычное зрелище - спектакль, в котором артисты на ходулях будут работать с куклами разных систем и размеров.

Ведь и сам художник, утверждают искусствоведы, жил в мире образов, которые не укладывались в привычные масштабы явлений. И даже если вам не приходилось рассматривать роспись плафона в парижском "Гранд-опера", любоваться витражами в церквях Цюриха и Майнца, руку витебского самородка авангардного искусства ни с чем не спутать.

Во-первых, поясняют знатоки творчества художника, его произведения обладают особой музыкальной экспрессией. Кроме того, они поражают виртуозным владением светом. В этом можно убедиться, пройдя по анфиладе арт-музея Шагала, который расположен неподалеку от памятника маэстро, глядя на который всегда восхищаешься точно переданной в скульптуре сущностью его творчества: музыкант в живописи, играющий на струнах души.

Кстати, как уже информировал "СОЮЗ", в музейных запасниках бережливого Витебска собрано около трехсот оригинальных графических работ, включая офорты и акватинты белорусского самородка. Среди них есть и иллюстрации к поэме Николая Гоголя "Мертвые души", серии цветных литографий на тему "Библия" и цикла "Двенадцать колен Израиля". Гордостью музея считаются и более ста произведений графики европейских мастеров.

Возможность увидеть эти произведения, пояснили руководители музея, ценители искусства получили благодаря немецкому музею коллекционеру Генриху Манделю, который свой первый дар сделал еще в 1993 году. С тех пор пополнение фондов музея графическими работами Шагала и художников-авангардистов минувшего столетия стало ежегодной традицией.

Навсегда останется в памяти белорусского народа и поэтическое послание живописца к родным Пенатам, опубликованное 15 февраля 1944 года в Нью-Йорке, куда он перебрался из Франции, спасаясь от фашизма. Есть в его обращении к героическому городу и такие строки: "Я счастлив и горжусь тобой, твоим героизмом, что ты явил и являешь страшнейшему врагу мира, я горжусь твоими людьми, их творчеством и великим смыслом жизни, которую ты построил".