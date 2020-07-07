Мишустин: Российские судоходные компании получат субсидии

Российские судоходные компании, занимающиеся морскими и речными круизными перевозками, получат субсидии как одна из отраслей, пострадавшая от ухудшения ситуации в экономике из-за коронавирусной инфекции. Правительство выделит на поддержку 320 миллионов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В этом году, подчеркнул он, бизнес находился в вынужденном простое - период навигации получается коротким, снизилась выручка. "Выделенные средства позволят компенсировать компаниям часть расходов по договорам лизинга", - сказал глава кабмина.