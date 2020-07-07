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07.07.2020 15:02
Рубрика: Происшествия

Мошенники обманули отца больной девочки, страдающей онкологией

Текст: Михаил Фалалеев

Аферу, которую провернули два мошенника, наверное, стоило бы причислить к особо тяжким преступления по своей циничности и подлости. Негодяи спекулировали на жизнях тяжело больных детей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что аферу раскрыли оперативники управления "К" МВД России совместно со столичными коллегами и сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве, с коллегами МВД по Республике Северная Осетия - Алания и УМВД по Оренбургской области. При этом с ними взаимодействовали подразделения ФСИН России. Мошенничество было совершено дистанционным способом.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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По словам Ирины Волк, в начале июня в дежурную часть ОМВД России по району Теплый Стан Москвы обратился житель столицы. Мужчина рассказал, что его трехлетняя дочь страдает онкологическим заболеванием, и для ее лечения были размещены объявления в СМИ. С отцом связались двое неизвестных и предложили оказать благотворительную помощь в размере 18 миллионов рублей. Но они попросили перевести им на счет 1 миллион рублей - чтобы минимизировать свои затраты. Остальные 17 миллионов пообещали внести на счет медицинской организации. Заявитель перевел на указанный банковский счет 500 тысяч рублей. Однако когда незнакомец попросил отправить еще денег на номер мобильного телефона якобы для оплаты комиссии за перевод, отец девочки понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Таким же способом эти негодяи выманили 500 тысяч рублей у жителей Республики Северная Осетия - Алания - родителей другого тяжелобольного ребенка.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

Ирина Волк сообщила, что благодаря оперативным действиям полицейских и службы безопасности ПАО Сбербанк удалось заблокировать счета, на которые были переведены деньги потерпевших.

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