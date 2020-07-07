Можно брать. Определен самый выгодный смартфон

Смартфоны от Apple меньше других теряют в цене и по этой причине являются наиболее выгодными. Так, например, базовый iPhone XR с 64 Гб памяти за два года с момента покупки дешевеет примерно на 57 процентов, говорится в сообщении компании SellCell.

Ценовой агрегатор отмечает, что в топ-3 вошли iPhone XS Max и iPhone XS - они упали в цене на 57 и 56 процентов соответственно.

За аппаратами Apple следуют флагманы Samsung - Galaxy S9+, Galaxy S9 и Galaxy Note 9 - они в течение двух лет после покупки обесценились в среднем на 72-75 процентов.

Таким образом, флагманы из США и Южной Кореи выгоднее приобретать, если затем владелец собирается продать их, чтобы обновиться до актуальной модели. Чуть более половины обладателей iPhone меняют аппарат каждые два года, а 47 процентов ждут поломки устройства.