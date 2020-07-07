"Мы друг друга съели": Жуков рассказал, почему распались "Руки Вверх!"

44-летний российский музыкант, певец и бизнесмен Сергей Жуков рассказал, почему распался его союз с Алексеем Потехиным, вторым сооснователем некогда сверхуспешной поп-группы "Руки Вверх!"

По словам Жукова, прозвучавшим на шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1", основной причиной расставания стала усталость молодых людей друг от друга - участники коллектива проводили вместе слишком много времени.

Как вспоминает Сергей, в какой-то момент Алексей стал для него "и дочерью, и женой, и другом, и подушкой, и сплетником, и грушей для битья". В итоге музыканты просто "друга друга съели". И более не могли дать партнеру что-то новое, свежее. И в 2006-м Алексей ушел.

Впрочем, общаться парни не прекратили. Хотя о воссоединении в оригинальном составе речи нет: "Невозможно старое сделать новым", - уверен Сергей.

Жуков и Потехин создали "Руки Вверх!" в 1993 году. В 1998-м вышел первый альбом проекта "Дышите равномерно". В настоящее время коллективом руководит один Жуков. Последний номерной альбом группы датирован 2012-м годом.

В 2018-м проект записал два новых сингла - совместный со Стасом Михайловым "Наши дети" и "Слэмятся пацаны" - с Little Big.