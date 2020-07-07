На Галатской башне в Стамбуле остановили реставрацию из-за стрижей

Реставрационные работы, проводимые на 672-летней Галатской башне в центре Стамбула, были приостановлены из-за того, что под крышей башни гнездятся стрижи. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Мы не могли остаться безучастными, когда обнаружили птичьи гнезда, - цитирует министра турецкое издание Hurriyet. - Сейчас у стрижей период гнездования, и мы прервали реставрационные работы, чтобы не потревожить стрижей".

Работы должны возобновиться в конце сентября, когда стрижи улетят на юг.

По словам министра, после реставрации в Галатской башне будет "специальная секция для птиц".