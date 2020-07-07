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07.07.2020 18:33
Рубрика: Общество

Алмазный их венец

На Нептуне и Уране идут дожди из алмазов
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
Что на Уране и Нептуне могут идти дожди из настоящих алмазов, теоретики говорят давно. Теперь это доказали экспериментаторы. Атмосфера Урана и Нептуна состоит в основном из гелия и водорода. В верхних слоях температура около минус 220 С. А в нижних слоях появляются более тяжелые элементы и вещества, в том числе метан, растут температура и давление.

Постепенно они достигают такой величины, что метан должен распадаться на водород и углерод, который при экстремальных значениях температуры и давления превращается в алмазы. Эти кристаллы "падают" на ядро в виде дождя. Согласно одной из гипотез, на этих планетах имеется целый океан "алмазной жидкости".

Американские ученые решили проверить эту теорию, воссоздав в лаборатории условия, близкие к тем, что должны быть на Уране и Нептуне. Только вместо метана они использовали его близкий аналог стирол. При помощи лазера на свободных электронах газ разогрели до температуры 5000 К и создали давление около 1,5 млн бар. И стирол, а точнее содержащийся в нем углерод, на самом деле стал превращаться в алмазы.

По данным астрономов, в нашей галактике примерно в 10 раз больше ледяных гигантов, похожих на Уран и Нептун, чем так называемых холодных юпитеров (к ним в Солнечной системе относятся сам Юпитер и Сатурн). Новое открытие подтверждает и еще одну догадку ученых. Дело в том, что Нептун излучает примерно в 2,6 раза больше энергии, чем получает от Солнца. По всей видимости, если к ядру планеты действительно постоянно опускаются алмазы, то их гравитационная энергия превращается в тепловую за счет трения с другими материалами, что и разогревает планету.

Общество Космос

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