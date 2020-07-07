На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса

В Луганской области, на территориях находящихся под контролем ВСУ, начались лесные пожары. Как уточняет Strana.ua, бедствие приняло масштабный характер - несколько человек погибло, сожжены дома недалеко от Северодонецка.

По сообщению работающих над тушением пожаров спасателей, огонь начал распространяться еще в понедельник, 6 июля. Но из-за погодных условий, порывистого ветра и жары, температура доходила до 38 градусов, площадь пожара продолжает увеличивается.

Леса горят на площади в 50 гектаров в двух лесничествах - Боровского и Ахтырского. По сообщениям местных СМИ, может распространиться в сторону Александровки и Пурдовки. Еще один очаг пожара на площади в 40 гектаров возник у села Капитаново.