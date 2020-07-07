На востоке Китая выявлен случай заражения лихорадкой денге

У мужчины на востоке Китая выявлена лихорадка денге. Об этом сообщает издание Beijing Daily со ссылкой на комиссию по здравоохранению города Гуанде, провинции Аньхой.

Мужчина из общины Вангуишань Таочжоу, город Гуанде, обратился к врачам еще 5 июля, у него диагностировали лихорадку денге. Издание отмечает, что пациент в недавнем прошлом совершил поездку в Индию, Мьянму и Пакистан. Сейчас его состояние стабильное, он проходит лечение во Второй больнице при медицинском колледже Аньхой.

В связи с выявленным случаем денге муниципальный центр по контролю за заболеваниями проводит инструктаж среди жителей района, где проживает. Основная цель - обратить внимание на борьбу с комарами, которые выступают основными переносчиками болезни. Власти также обратились к жителям, у которых есть такие симптомы, как жар, усталость и тошнота, с просьбой своевременно обращаться в городскую больницу.