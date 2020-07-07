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07.07.2020 20:59
Рубрика: В мире

На востоке Китая выявлен случай заражения лихорадкой денге

Текст: Юрий Чернов

У мужчины на востоке Китая выявлена лихорадка денге. Об этом сообщает издание Beijing Daily со ссылкой на комиссию по здравоохранению города Гуанде, провинции Аньхой.

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Мужчина из общины Вангуишань Таочжоу, город Гуанде, обратился к врачам еще 5 июля, у него диагностировали лихорадку денге. Издание отмечает, что пациент в недавнем прошлом совершил поездку в Индию, Мьянму и Пакистан. Сейчас его состояние стабильное, он проходит лечение во Второй больнице при медицинском колледже Аньхой.

В связи с выявленным случаем денге муниципальный центр по контролю за заболеваниями проводит инструктаж среди жителей района, где проживает. Основная цель - обратить внимание на борьбу с комарами, которые выступают основными переносчиками болезни. Власти также обратились к жителям, у которых есть такие симптомы, как жар, усталость и тошнота, с просьбой своевременно обращаться в городскую больницу.

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