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07.07.2020 12:48
Рубрика: Спорт

Названы комментаторы матча "Спартак" - "Локомотив"

Текст: Максим Домчев

7, 8 и 9 июля пройдут игры 27-го тура чемпионата РПЛ. Телеканал "Матч ТВ" назвал комментаторов главного матча тура, в котором 8 июля сыграют "Спартак" и "Локомотив". Московское дерби прокомментируют Денис Казанский и Нобель Арустамян. Начало трансляции этой игры в 20.25.

Напомним, что в матче первого круга "Спартак" в гостях разгромил "Локомотив" 3:0 благодаря дублю Джордана Ларссона и голу Эсекьеля Понсе.

Фото: РИА Новости
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В Санкт-Петербурге, где "Зенит" в матче против "Сочи" отпразднует досрочное чемпионство, будут работать Константин Генич и Михаил Моссаковский. Ведущим выездной студии выступит Дмитрий Шнякин, а экспертом - Андрей Аршавин.

В соцсетях продолжается акция #ЯнаМатче. Пользователи выкладывают видео, как они поддерживают свою команду дома (скандирование, песни, плакаты, баннеры, символика и т. д.). Из этого контента каждую неделю создается ролик для показа в эфире "Матч ТВ", МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на стадионах.

Расписание трансляций матчей 27-го тура (указано московское время):

7 июля

18.25 "Матч ТВ" и МАТЧ ПРЕМЬЕР, "Тамбов" - "Ахмат", комментатор Александр Аксенов

20.25 "Матч ТВ" и МАТЧ ПРЕМЬЕР, "Арсенал" - "Крылья Советов", комментаторы Роман Трушечкин и Александр Неценко

8 июля

17.55 "Матч ТВ", "Зенит" - "Сочи", комментаторы Константин Генич и Михаил Моссаковский

17.55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, "Оренбург" - ЦСКА, комментатор Артем Шмельков

20.25 "Матч ТВ", "Спартак" - "Локомотив", комментаторы Денис Казанский и Нобель Арустамян

20.25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, "Ростов" - "Уфа", комментатор Роман Нагучев

9 июля

16.55 "Матч ТВ" и МАТЧ ПРЕМЬЕР, "Урал" - "Динамо", комментаторы Михаил Поленов и Борис Аболин

20.25 "Матч ТВ" и МАТЧ ПРЕМЬЕР, "Рубин" - "Краснодар", комментаторы Александр Шмурнов и Роман Титов

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