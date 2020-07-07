Названы опасные приложения, которые надо удалить с Android-смартфона

Компания Evina, специализирующаяся на кибербезопасности, сообщила об обнаружении в Google Play двух с половиной десятков приложений, которые воровали данные для входа в учетные записи Facebook.

"Они уже удалены из Google Play Store, но если какие-то из них есть на вашем устройстве, пришло время удалить их", - пишет Phone Arena.

В опасный список вошли файловые менеджеры, карточные игры, фонарик, счетчики шагов и другие внешне безобидные программы, которые в общей сложности загрузили более двух миллионов раз. Все они содержали один и тот же вредоносный код, который при запуске приложения Facebook открывал поддельную страницу соцсети и требовал ввести логин и пароль. Указанные данные отправлялись злоумышленникам.

Вот как выглядит список опасных приложений.