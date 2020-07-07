Новая радарная система позволит разглядеть объект вне зоны прямой видимости

Созданный учеными Принстонского университета радар позволит роботу-автомобилю увидеть все, что находится вне зоны его прямой видимости. А значит, можно не бояться сюрприза из-за угла, который выскочит как "чертик из табакерки". Бортовой компьютер успеет принять правильное решение, чтобы избежать аварии.

Новый радар направляет под разными углами импульсы радиоизлучения, которые отражаются от поверхностей зданий, заборов и других объектов. Часть отраженных радиоволн проникает за угол и уже там отражаются от приближающегося к перекрестку автомобиля, велосипедиста или пешехода. Какая-то часть этих радиоволн возвращаются в радар. Конечно, полученная с помощью таких отраженных сигналов не такая четкая, как при прямой локации, но тут в дело вступает искусственный интеллект. Он разбирается в мешанине отраженных сигналов, "проявляет" скрытый за углом объект.

Такая система существенно повышает шансы роботов-автомобилей массово выйти на трассы и начать теснить автомобилистов.