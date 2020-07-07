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07.07.2020 11:05
Рубрика: Общество

Новая радарная система позволит разглядеть объект вне зоны прямой видимости

Текст: Юрий Медведев

Созданный учеными Принстонского университета радар позволит роботу-автомобилю увидеть все, что находится вне зоны его прямой видимости. А значит, можно не бояться сюрприза из-за угла, который выскочит как "чертик из табакерки". Бортовой компьютер успеет принять правильное решение, чтобы избежать аварии.

Найден способ полностью скрыть объекты от радаров

Новый радар направляет под разными углами импульсы радиоизлучения, которые отражаются от поверхностей зданий, заборов и других объектов. Часть отраженных радиоволн проникает за угол и уже там отражаются от приближающегося к перекрестку автомобиля, велосипедиста или пешехода. Какая-то часть этих радиоволн возвращаются в радар. Конечно, полученная с помощью таких отраженных сигналов не такая четкая, как при прямой локации, но тут в дело вступает искусственный интеллект. Он разбирается в мешанине отраженных сигналов, "проявляет" скрытый за углом объект.

Такая система существенно повышает шансы роботов-автомобилей массово выйти на трассы и начать теснить автомобилистов.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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