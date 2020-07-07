ООН: пандемия COVID-19 обойдется мировой экономике в 9 триллионов долларов

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 обойдется мировой экономике в 9 триллионов долларов. Она может продолжаться в течение двух лет. Об этом говорится в докладе Организации Объединенных Наций.

Эксперты в отчете уделили особое внимание распространению так называемых зоонозных болезней - группе инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых паразитируют в организме определенных видов животных и передаются людям. Эбола, вирус Западного Нила и SARS являются зоонозными болезнями. Они возникли у животных и привели к пандемии у людей, отмечает ВВС.

Эксперты предупреждают, что случаев заражения новыми зоонозными инфекциями будет больше, если не предпринимать действия по защите дикой природы и сохранению окружающей среды.

В докладе говорится о том, что продолжающееся разрушение природы приведет к тому, что поток болезней от животных перейдет к людям. Ученые также пришли к выводу, что появление таких болезней, как COVID-19, вызвано, в том числе, методами ведения сельского хозяйства и изменением климата на планете.

"В прошлом веке мы наблюдали как минимум шесть крупных вспышек новых коронавирусов", - сказала Ингер Андерсен, заместитель генерального секретаря и исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде. По его словам, за последние два десятилетия зоонозные заболевания нанесли экономический ущерб странам мира в размере 100 миллиардов долларов. Андресен сообщила, что два миллиона человек в странах с низким и средним уровнем дохода ежегодно умирают от забытых эндемических зоонозных заболеваний, таких как сибирская язва, туберкулез крупного рогатого скота и бешенство. Как правило, эти люди проживают в сообществах со сложными проблемами развития, высокой зависимостью от домашнего скота и близостью к дикой природе.

В докладе предлагаются стратегии для правительств. Среди них - вложение инвестиций в научные исследования. "Чтобы предотвратить будущие вспышки заболеваний, мы должны стать более осмотрительными в отношении защиты нашей природной среды", - заключила Андерсен.