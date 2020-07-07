Организация Объединенных Наций утвердила даты олимпийского перемирия на время Олимпиады и Паралимпиады в Токио, перенесенных на 2021 год в связи с коронавирусом.

Как сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК), резолюция единогласно была принята еще в 2019 году, но из-за изменения сроков проведения Игр пришлось корректировать даты. В итоге перемирие должно будет соблюдаться с 16 июля (семь дней до открытия Олимпиады) по 12 сентября (семь дней после закрытия Паралимпиады) 2021 года.

Игры - это праздник единства человечества во всем его многообразии. Это решение также является символом уверенности в том, что эти Олимпийские игры станут светом в конце темного туннеля, через который человечество проходит в настоящее время, подчеркнул глава МОК Томас Бах.