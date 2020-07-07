Эксперты Общественной палаты РФ уверены, что публикация тысяч ложных сообщений о плебисците по поправкам в Конституцию была спланированной акцией. Для борьбы с ними нужны не только юридические меры, но и правила "информационной гигиены", которые помогут россиянам отличить правду от вымысла.

В период голосования по поправкам в Конституцию ОП РФ выявила тысячи фейков, причем их количество нарастало по мере приближения к основному дню плебисцита - 1 июля. "Мы за фактически три недели июня выявили свыше девяти тысяч фейковых сообщений в социальных сетях", - рассказал заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Для сравнения - с января этого года, по его данным, было опубликовано шесть тысяч ложных сообщений, касающихся коронавируса. В ОП РФ надеются, что авторы ложных сообщений понесут ответственность. "Мы передали материалы в правоохранительные органы, пусть разбираются. Мы считаем, что это мошенники", - сказал Малькевич.

В ОП был представлен топ-25 самых характерных "сообщений" и методов дезинформации. Сюда вошли, например, фальшивые сайты о голосовании, в точности повторяющие дизайн настоящих, но содержащие ложную информацию. Эксперты ОП РФ отметили также ряд видео о нарушениях, распространявшиеся штабами Навального и движением "Голос". Часть из них была записана не на общероссийском голосовании по Конституции, часть носила откровенно постановочный характер.

Фейки активно распространяли и ресурсы СМИ, признанные в России иностранными агентами, в том числе подразделения "Радио Свобода" - "Сибирь. Реалии" и "Крым. Реалии". В последнем случае имела место откровенная провокация: крымчанам предлагалось сообщать о соседях, принявших участие в голосовании по поправкам.

Работу по борьбе с фейками следует вести системно и не только в период избирательных кампаний

Помимо собственно фейков имели место многочисленные интерпретации поправок и правил голосования, призванные внедрить в сознание пользователя представление о том, что изменения в Конституции не принесут пользы россиянам, что голосование не имеет смысла и проходит непрозрачно. Директор Лиги безопасного интернета, член ОП РФ Екатерина Мизулина рассказала, что для продвижения подобных публикаций в интернете использовалась специальная методика. "Можно абсолютно четко сделать вывод о том, что такие публикации распространялись сознательно и организованно определенными группами, профессионально подготовленными сообществами", - сказала она. Анализ этих публикаций с помощью технологии больших данных показал, что "для продвижения этих фейков используются боты, даже целые бот-фермы, определенные теги, кросс-постинг и иные технологии, понятные людям, которые занимаются продвижением в соцсетях", отметила эксперт. Екатерина Мизулина добавила, что сейчас эти ресурсы снова брошены на распространение ложных сообщений о коронавирусе.

Работу по борьбе с фейками следует вести системно и не только в период избирательных кампаний, считают в ОП РФ. "Информационный вирус с нами теперь всегда, - заявил Александр Малькевич. - Наша задача - выработать те самые правила информационной гигиены, меры предосторожности, чтобы с этим вирусом жить, вырабатывая коллективный иммунитет у общества". Он уверен, что сейчас снова пойдет волна дезинформации, связанная с коронавирусом, в сентябре фейкометы займутся Единым днем голосования, а через год - выборами в Госдуму.

Для борьбы с распространением фейков необходимо закрыть пробелы в законодательстве, считает он, в том числе "навести порядок в политической деятельности в нашей стране физических лиц, которые получают иностранное финансирование". "Нужно что-то делать со СМИ-иностранными агентами, потому что у них ведется ежедневная, системная, кропотливая работа при поддержке соцсетей по перепрошивке сознания пользователей", - заявил Малькевич.