В Монголии найдена легендарная орда Чингисхана

Австралийские археологи заявили о том, что им удалось идентифицировать орду, то есть главную зимнюю ставку Чингисхана (1162-1227 гг.), в которой, предположительно, великий завоеватель отдыхал и планировал свои военные походы.

Исследование опубликовано в журнале Archaeological Research in Asia. Его совместно провели археологи Австралийского национального университета и Академии наук Монголии. Они изучили останки людей и животных, которые ранее были найдены совместной монголо-японской командой в рамках проекта "Новое столетие".

Считается, что в перерывах между походами Чингисхан отдыхал в своем зимнем лагере, орде, где одновременно планировал будущие кампании. Местоположение этого лагеря не было точно известно. Теперь исследователи говорят, что нашли его - в местечке Аврага в восточной Монголии.

Вероятно, это был базовый лагерь Чингисхана, его командный пункт, из которого монгольский лидер начинал свои походы. Команда археологов во главе с доктором Джеком Феннером отобрала там археологические образцы и провела их радиоуглеродное датирование.

Оно показало, что в Авраге при жизни Чингисхана существовало поселение, причем оно продолжало существовать и после его смерти. Ученые полагают, что этот лагерь после Чингисхана занял его сын Угэдэй.

"Наше исследование подтверждает, что Аврага могла быть ордой Чингисхана, его базовой ставкой, - говорит доктор Феннер. - Мы нашли здесь свидетельства проведения религиозных и церемониальных ритуалов, подобных тем, которые наблюдались на территории империи Юань в Китае. Она была частью южной экспансии Монгольской империи".

Ученые также провели химический анализ останков людей и животных. Он помог определить их рацион. Оказалось, что люди с высоким статусом питались точно так же, как и простые люди. Основой их рациона было мясо, хотя они имели доступ к разнообразным продуктам, в том числе употребляли в пищу просо.

Это ставит под сомнение одну из теорий, объясняющих причины вторжения Чингисхана на земли южных соседей. Некоторые исследователи предполагают, что главным мотивом было желание захватить просо - якобы основной продукт питания монголов. Однако новое исследование показывает, что завоеватели, питавшиеся в основном мясом, вряд ли до такой степени были заинтересованы в этом продукте, чтобы идти войной на соседей.

Историки говорят, что у Чингисхана было, по меньшей мере, четыре орды. Письменные источники указывают на то, что ставка в Авраге была главным лагерем весной и зимой. Поэтому новое исследование в любом случае имеет важное значение. Оно дает первые археологические доказательства для подтверждения выводов, сделанных ранее историками.