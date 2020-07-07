Открылся Всероссийский слет детских общественных советов

С 7 по 14 июля в рамках ХV международного кинофестиваля "В кругу семьи" пройдет II Всероссийский слет детских общественных советов, организаторами которого являются уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и президент общенациональной программы "В кругу семьи" Александр Ковтунец.

Участие в нем примут 675 человек из 77 регионов РФ. Как проходил конкурсный отбор участников и что ждет ребят на слете, "Российской газете" рассказал президент программы "В кругу семьи" Александр Ковтунец:

"Один конкурс проходил для тех ребят, которые не входят в детские общественные советы. В рамках программы "В кругу семьи" мы создали первую Школу позитивного контента и специальный ресурс - блогерскую школу позитивного контента "Быть Блогером". Там было размещено пять уроков мини-курса, ребята выполняли определенные задания, и по их итогам мы отобрали более 370 человек. Второй отбор проходил среди ребят, входящих в детские общественные советы при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, и среди них было отобрано чуть больше 300 человек. В 2019 году были задействованы 76 регионов, в этом году в конкурсе приняли участие 77 регионов. Мы решили расширить и рамки обучения. В Федеральном агентстве по делам молодежи существуют конкурсы, в которых ребята могут представить свои проекты и получить поддержку на их реализацию, и мы вместе с "Росмолодежью" разослали приглашения поучиться у нас. И сформировали еще несколько команд, которые будут обучаться со стороны "Росмолодежи".

Сроки тоже увеличены?

Александр Ковтунец: Если раньше обучение было трехдневным, то в этом году программа рассчитана на неделю. Педагоги работали с командами для подготовки визитки на церемонию открытия слета. А дальше начинаются лекции для ребят. На первой, которую по традиции читаю я, объясняю, что такое командообразование, какие конкурентные преимущества позитивного контента, и мы пытаемся объединить ребят, чтобы они почувствовали себя единой командой на этом фестивале, хотя команд у нас сформировано 45. Каждый педагог будет общаться с тремя-четырьмя командами, в каждой - 15 человек. Обучать будем, как уметь продвигать свою интеллектуальную продукцию, как с драматургической точки зрения сделать так, чтобы твои интересные задумки были бы интересны и для людей, которые тебя увидят в интернете. Как по-актерски себя лучше подать, как выигрышнее себя представить в роли телеведущего, как с точки зрения режиссуры и монтажа все правильно сделать, как психологически понимать своего зрителя.

Слет состоится в рамках XV международного кинофестиваля "В кругу семьи", а значит, будет и общение с гостями кинофестиваля, работа в командах, индивидуальные задания, лекции, вебинары, мастер-классы с экспертами. В этом году слет посвящен теме создания позитивного контента в интернете. Все занятия пройдут в онлайн-формате.

От "Школы драмы" вы перешли к "Школе позитива", которую создали сами, сделав интересную заявку: как человеку запрограммировать себя на успех…

Александр Ковтунец: Мне удалось собрать прекрасную команду единомышленников педагогов, которые так же, как и я ставят перед собой задачи не только научить ребят создавать контент, но и постараться сделать так, чтобы ребята стремились стать глубокими личностями. Чтобы они поняли, что такое настоящее искусство. Тогда им станет просто неинтересно многое из того, что есть в интернете. То есть, как только они будут видеть, что это просто вызывающий материал, их это не будет трогать. Я по двенадцатилетнему опыту нашей "Школы драмы" Германа Сидакова, который работает в программе "В кругу семьи", вижу, что ребятам, познакомившимся с основами серьезного, глубокого драматургического склада, становятся неинтересными блоги ни о чем, которые пытаются на вызывающем разрушительном матерном контенте удерживать зрителя.

У нас задача не только научить ребят созданию добрых, хороших информационных продуктов, но и воспитать из них личностей, научить их мыслить. Совместно с уполномоченным по правам детей при президенте РФ Анной Юрьевной Кузнецовой мы организовали экспертный совет по созданию позитивного контента, она председатель, я ее заместитель. Этот экспертный совет в общественной палате заседает по шести направлениям: книги, театр, телевидение, кино, детские товары и игрушки и интернет. И мы реализуем проекты по обучению молодежи, которая через три-четыре года займет свое реальное место. У нас ведь как бывает: или хорошо, профессионально, но часто не позитивно, или позитивно и беззубо. А нужно научиться создавать такой продукт, чтобы это было настоящим искусством, будь то кино, телевизионные передачи или блог. Если ты являешься яркой личностью, тебе есть о чем сказать и чем поделиться со своей аудиторией, и если ты еще владеешь профессиональными секретами, как это сделать, то у тебя обязательно будет своя аудитория в кино или на телевидении, или в интернете, или на радио. И тогда, создавая то, что тебе по душе, ты будешь еще и иметь успех. Мы постараемся, чтобы работы ребят, которые проходят через наш слет, рано или поздно были представлены и на нашем кинофестивале "В кругу семьи". И я думаю, что через несколько лет это обязательно произойдет.

Похоже на заклинание. Предложение бесценное: взять и подарить ключ от успеха, указать дорогу в счастливую жизнь. Этому можно научить?

Александр Ковтунец: По крайней мере, это стоит постараться сделать. Нужно отметить, что вся программа фестиваля - и художественная, и деловая - абсолютно бесплатна и для тех, кто хочет послушать деловую часть, и для юных ребят, участвующих онлайн, и для всех зрителей, кто придет посмотреть фильмы. И здесь нельзя не сказать спасибо генеральному директору государственной корпорации "Ростех" Сергею Викторовичу Чемезову, который является председателем нашего попечительского совета, - вся программа "В кругу семьи" проходит при поддержке госкорпорации "Ростех".

Чем ваша школа принципиально отличается от других проектов, онлайн предлагающих ускоренные курсы обучения?

Александр Ковтунец: Я за воспитание в рамках обучения и против тех образовательных программ, которые экспрессом делают из человека винтик, механизм, робота. Я за то, чтобы всегда помнить, что в первую очередь человек должен быть счастлив сам и делать счастливым окружающих его и близких ему людей. Даже если находимся далеко друг от друга, на расстоянии, или, как сейчас, в ограниченном социальном контакте, можно чувствовать сердце другого человека и быть готовым прийти на помощь. Наш фильм "Быть" на эту тему, созданный в рамках программы "В кругу семьи", набрал 70 миллионов просмотров. Это показывает, что тема сегодня востребована. И позволяет надеяться, что увидев то доброе, что делает человек на экране, другой захочет повторить у себя дома, среди своих друзей и коллег, а главное - в своей семье.

Справка "РГ"

Половина участников Слета является членами детских общественных советов, каждый регион представляют не более пяти победителей внутреннего отбора уполномоченных. Вторая половина отобрана по конкурсу "Быть блогером", на который подали заявки более 800 желающих.

Дословно

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка:

- Мы очень рады такой активности, тому, как дети подхватили идею, с каким энтузиазмом перед слетом создавали ролики, делали фото, писали посты. Выбрать победителей было непросто, именно поэтому мы приняли решение пригласить на слет не только победителей конкурса, но еще и более 250 ребят, чьи работы также достойны внимания. Надеюсь, участникам будет полезна эта встреча, и они получат новые знания, опыт, которые помогут им в дальнейшем в создании интересного, созидательного контента. Кроме того, развивая детское творчество, направляя его в конструктивное русло, мы не только помогаем в самореализации конкретного ребенка, но и задаем вектор для тех ребят, кто еще находится в поиске себя.