ПА ОБСЕ не пришлет наблюдателей на выборы президента Беларуси

Список международных наблюдателей, которые готовы участвовать в выборах президента Беларуси, назначенных на 9 августа, пока окончательно не составлен, уточнил 7 июля председатель постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных. Правда, уточнил он, уже стало известно, что парламентская ассамблея ОБСЕ не сможет делегировать своих представителей в Минск.

Савиных, на информацию которого ссылается БЕЛТА, кратко прокомментировал планы парламентариев пригласить своих зарубежных коллег наблюдать за выборами в РБ, пояснив, что "вопрос в настоящий момент решается".

Безусловно, заявил парламентарий, "мы заинтересованы в присутствии наших коллег. Но парламентская ассамблея ОБСЕ уже сказала, что не сможет направить своих наблюдателей из-за эпидемиологической ситуации", - пояснил он.

Тем не менее, депутат не исключает возможности участия коллег "из СНГ или на двусторонней основе". Иных подробностей депутат пока предоставить агентству не смог.