Пандемия коронавируса в Мексике может продлиться до весны 2021 года

Пандемия коронавируса может продлиться в Мексике до апреля следующего года, при этом ожидается рост числа инфекций в сезон октябрьского гриппа и в течение зимы, заявил высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения этой страны.

В интервью мексиканскому Radio Formula заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гател предупредил, что коронавирусные инфекции в стране могут сохраняться в значительных количествах в течение зимы, так что пандемия может продолжится и в 2021 году. По его словам, она может длится "до марта-апреля следующего года".

В Мексике зарегистрирована 261 750 случаев заболеваний коронавирусом SARS-CoV-2 и 31 119 случаев со смертельным исходом. Страна вышла на пятое место в мире по количеству умерших от COVID-19, уточняет Reuters. По данным специалистов Института метрик и оценки состояния здоровья университета Вашингтона, к октябрю в Мексике число смертей от коронавируса превысит отметку в 88 тысяч человек.