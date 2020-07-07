Парламентарии СГ будут противостоять девальвации общих ценностей

Долг парламентариев Союзного государства, по мнению спикера нижней палаты белорусского парламента Владимира Андрейченко, состоит в том, чтобы занимать решительную позицию в защите общества от информационного прессинга и любых спекуляций по союзной тематике. Этот тезис депутат сформулировал во вторник, выступая на 58-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, подчеркнув, что Минск и Москва подтверждают решимость жестко противостоять любым попыткам девальвировать ценности СГ.

Обращаясь к своим коллегам, парламентарий отметил, что в этом году особое место в единой повестке двух стран занимают мероприятия, посвященные великому подвигу героических предков. "Для белорусов и россиян он воплощает высшие ценности, которые составляют стержень народного характера и основу национальной государственности. Проведение парадов в Минске и Москве, открытие Ржевского мемориала и торжества, посвященные освобождению Беларуси от фашистов, подтвердили решимость двух государств отстаивать мир, свободу и безопасность, жестко противостоять любым попыткам девальвировать ценности, которые цементируют наш союз".

Оценивая масштабы и цинизм информационных атак, которые пытаются торпедировать братский союз славянских народов, парламентарий обратил внимание на тот факт, что, как правило, они резко возрастают на фоне проведения электоральных кампаний. "Выборы президента Беларуси и голосование по изменению Конституции России в этом плане не исключение", - констатировал Андрейченко.

Он подчеркнул, что важную роль в противодействии любым провокациям должна играть и выверенная медийная политика. "Нам следует добиваться устранения диспропорции в освещении союзной тематики в национальных СМИ, особое внимание уделив объективности материалов, отражающих жизненные интересы белорусов и россиян", - считает спикер.

Как уже сообщал "СОЮЗ", очередная сессия ПС Союза двух стран проходила сегодня в режиме видеоконференции. Одним из главных вопросов стало выполнение плана мероприятий Союзного государства на 2019-2020 годы, посвященных 75-летию Великой Победы.

Депутаты приняли решение продолжить работу, направленную на увековечение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, противодействие фальсификации истории и сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и заботу о ветеранах.

Кроме того, принято решение активизировать деятельность по налаживанию постоянного и равноправного диалога с парламентариями других государств в целях обеспечения мира для нынешних и будущих поколений.

Следующая сессия Парламентского собрания, сообщает агентство, пройдет в России.