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07.07.2020 16:07
Рубрика: Экономика

Пенсионерам и бизнесу позволят брать отсрочку по долговым выплатам

Текст: Екатерина Петрова

Госдума РФ в окончательном чтении приняла закон об отсрочке задолженностей по платежам для пенсионеров и бизнеса, который относится к наиболее пострадавшим в пандемию отраслям экономики.

Для малых и средних предпринимателей вводятся так называемые исполнительные каникулы. Им предоставят рассрочку на взыскание задолженности имущественного характера сроком до 1 августа 2021 года. Поддержку получат юрлица и ИП, которые включены в перечень наиболее пострадавших в период пандемии отраслей. Рассчитывать на рассрочку смогут те, чей долг по платежам не превышает 15 млн рублей. Среди ограничений - задолженность по уплате заработной платы сотрудникам. В таком случае в поддержке бизнесу откажут.

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Рассрочку по долгам по кредитным договорам, согласно закону, получат пенсионеры. Ее предоставят однократно, на срок до 1 июля 2022 года. Рассчитывать на такую преференцию смогут те, кто получают пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца в размере не менее 2 МРОТ и у кого нет иных источников дохода и недвижимости. При этом долг по кредитному договору не может превышать 1 млн рублей. Иначе в поддержке откажут.

За получением рассрочки бизнес и пенсионеры должны обратиться в Федеральную налоговую службу России. По данным авторов документа, льготный режим может охватить около 4 млн организаций и ИП, более 1,5 млн пенсионеров, у которых накопились долги по платежам.

Экономика Финансы Долги и кредиты Законодательная власть Госдума

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