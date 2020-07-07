Песков: Почти все программы развития в РФ направлены на сокращение бедности

Практически все программы развития в России, в том числе и национальные проекты, направлены на сокращение бедности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, это проблема, которой приоритетно занимаются и президент, и правительство. Безусловно, ликвидация бедности - это то, на что направлено действие практически всех программ развития, будь то национальные проекты, национальные цели или все остальное", - сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, иногда определенные обстоятельства затрудняют реализацию этих планов, но это не означает, что работа прекращается.