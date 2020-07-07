По подозрению в госизмене задержан советник главы Роскосмоса Иван Сафронов

Праздничный для всех Иванов день Иоанна Предтечи для советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова начался, мягко говоря, не радостно.

Рано утром его при выходе из дома арестовали сотрудники ФСБ. Судя по кадрам оперативного видео, к молодому человеку в костюме и с папкой в руках, который собирался садиться в машину, подходят трое оперативников, надевают наручники и ведут к тонированному микроавтобусу.

Потом показаны кадры, как Сафронова уже ведут по коридору Следственного управления ФСБ. Согласно сообщению спецслужбы, ему предъявлены очень серьезные обвинения - по 275-й статье УК РФ - то есть о госизмене.

"Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации", - сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ. Стало известно, что на допрос в ФСБ была вызвана и бывшая коллега Сафронова по "Коммерсанту" и его близкая подруга Таисия Бекбулатова. Как сообщили некоторые СМИ, дело о госизмене могло быть возбуждено по факту одной из статей Сафронова, когда он работал корреспондентом ИД "Коммерсантъ". Однако, по другим данным, дело о госизмене может касаться работы господина Сафронова именно в Роскосмосе. В то же время о том, что дело, возбужденное ФСБ, не связано с журналистской деятельностью, заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным ФСБ, Сафронов передавал секретную информацию одной из спецслужб НАТО

"Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов", - сказал журналистам Песков. Он отозвался о Сафронове как о профессиональном хорошем журналисте, но при этом заметил, что если озвучены такие обвинения, то контрразведчики свою работу выполняют очень качественно. Ожидается, что уже во вторник Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия ФСБ об избрании меры пресечения Сафронову.