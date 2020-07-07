По подозрению в госизмене задержан советник главы Роскосмоса Иван Сафронов

Новости

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 7 тысяч человек 20:38
Netflix продлил сериал "Последнее королевство" на пятый сезон 20:15
Авторы "Ведьмака" пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне 20:07
Кадровые перестановки произвел Лукашенко в руководстве Вооруженных Сил страны 19:49
Российские ученые нашли в янтаре жука возрастом 39 млн лет 19:41
Парламентарии СГ будут противостоять девальвации общих ценностей 19:27
В Петербурге вновь появилось граффити с Бродским 19:24
Суд начал рассматривать ходатайство об аресте Ивана Сафронова 19:19
ВОЗ: Пик пандемии COVID-19 еще впереди 19:13
Шереметьево 27 июля возобновит работу международного терминала D 19:04
Умер актер и звезда кантри Чарли Дэниелс 18:52
На станции МЦД-2 из-за дождя обвалилась крыша 18:41
В "Аэрофлоте" объяснили отказ в вывозе животных из Шанхая 18:40
СК проверит факт массового отключения электричества в Краснодаре 18:33
Москва вошла в топ-10 городов мира по развитию человеческого капитала 18:30
Президент Венгрии указал Зеленскому на горы мусора, приплывающие из Украины 18:25
Минздрав: 14 тысяч заболевших COVID-19 врачей получили страховые выплаты 18:16
Два пассажирских поезда столкнулись в Карловых Варах в Чехии 18:11
В Петербурге прекратили первое дело о прогулке в самоизоляцию 18:06
Назван автомобиль, который показал рост продаж на падающем рынке России 18:01
На Москву обрушился сильный ливень с грозой 17:58
Володин оценил перспективы отмены роуминга между Россией и Беларусью 17:54
В Сочи встретили 100-тысячного туриста нового летнего сезона 17:52
На Кубани мужчину осудили на шесть лет за сожжение брата 17:48
Глава автономии татар Чувашии Ферит Гибатдинов умер от пневмонии 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 20:32
Рубрика: Происшествия

Секреты для НАТО

По подозрению в госизмене задержан советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
Праздничный для всех Иванов день Иоанна Предтечи для советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова начался, мягко говоря, не радостно.

Рано утром его при выходе из дома арестовали сотрудники ФСБ. Судя по кадрам оперативного видео, к молодому человеку в костюме и с папкой в руках, который собирался садиться в машину, подходят трое оперативников, надевают наручники и ведут к тонированному микроавтобусу.

Ученого Валерия Митько обвинили в госизмене

Потом показаны кадры, как Сафронова уже ведут по коридору Следственного управления ФСБ. Согласно сообщению спецслужбы, ему предъявлены очень серьезные обвинения - по 275-й статье УК РФ - то есть о госизмене.

"Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации", - сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ. Стало известно, что на допрос в ФСБ была вызвана и бывшая коллега Сафронова по "Коммерсанту" и его близкая подруга Таисия Бекбулатова. Как сообщили некоторые СМИ, дело о госизмене могло быть возбуждено по факту одной из статей Сафронова, когда он работал корреспондентом ИД "Коммерсантъ". Однако, по другим данным, дело о госизмене может касаться работы господина Сафронова именно в Роскосмосе. В то же время о том, что дело, возбужденное ФСБ, не связано с журналистской деятельностью, заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным ФСБ, Сафронов передавал секретную информацию одной из спецслужб НАТО

"Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов", - сказал журналистам Песков. Он отозвался о Сафронове как о профессиональном хорошем журналисте, но при этом заметил, что если озвучены такие обвинения, то контрразведчики свою работу выполняют очень качественно. Ожидается, что уже во вторник Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия ФСБ об избрании меры пресечения Сафронову.

Происшествия Правосудие Следствие

Главное сегодня

Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян
В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения
Госдума проголосовала за штрафы до 150 тысяч рублей за хамство чиновников
ФСБ опубликовала видео задержания советника гендиректора "Роскосмоса"
Медработники получат выплаты за отпуск, от которого отказались из-за COVID
Верховный суд разъяснил порядок возмещения ущерба при ДТП
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске