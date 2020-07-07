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07.07.2020 14:51
Рубрика: Экономика

"Почта России" продолжит повышать зарплаты своим сотрудникам

Текст: Галина Мисливская

Генеральный директор "Почты России" Максим Акимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что госкомпания продолжает программы повышения зарплат сотрудникам, несмотря на пандемию коронавируса.

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"Мы продолжили повышение заработных плат. У нас третья волна повышения зарплат прошла 1 мая, мы ее не откладывали. Она коснулась 38 тысяч человек. Проведем такую же волну повышения - она у нас идет по регионам - 1 ноября. Она коснется 48 тысяч человек, и никакие коронавирусные инфекции на наши планы не повлияют", - заявил Акимов.

По его словам, "Почте России" предстоит еще огромная работа по доведению зарплат до среднерегиональных. Тем не менее наличие стабильного, хоть и скромного, дохода в период ограничений по коронавирусу оказалось привлекательным для людей - в системе почтовых отделений открыли пять тысяч новых вакансий и временно трудоустроили сотрудников закрывшихся торговых точек, отметил Акимов.

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