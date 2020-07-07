"Почта России" продолжит повышать зарплаты своим сотрудникам

Генеральный директор "Почты России" Максим Акимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что госкомпания продолжает программы повышения зарплат сотрудникам, несмотря на пандемию коронавируса.

"Мы продолжили повышение заработных плат. У нас третья волна повышения зарплат прошла 1 мая, мы ее не откладывали. Она коснулась 38 тысяч человек. Проведем такую же волну повышения - она у нас идет по регионам - 1 ноября. Она коснется 48 тысяч человек, и никакие коронавирусные инфекции на наши планы не повлияют", - заявил Акимов.

По его словам, "Почте России" предстоит еще огромная работа по доведению зарплат до среднерегиональных. Тем не менее наличие стабильного, хоть и скромного, дохода в период ограничений по коронавирусу оказалось привлекательным для людей - в системе почтовых отделений открыли пять тысяч новых вакансий и временно трудоустроили сотрудников закрывшихся торговых точек, отметил Акимов.