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07.07.2020 23:21
Рубрика: Экономика

Повышенный размер пособий по безработице сохранится до конца лета

Текст: Елена Манукиян
Пособия в повышенном размере безработные будут получать до конца лета. Соответствующее постановление подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте правительства РФ. Таким образом, россиянам, которые потеряли работу после 1 марта и зарегистрировались в центре занятости, в июле и в августе заплатят 12 130 рублей, независимо от уровня заработной платы, которую они получали ранее.

Обычно первые три месяца безработный, вставший на биржу труда, получает 75% от среднего заработка, следующие три месяца - 60%, затем 45%, но в любом случае не больше суммы максимального пособия. Однако в период введения карантинных мер, начиная с 1 апреля, повышенные выплаты перечисляют всем нетрудоустроенным гражданам, за исключением тех, кого уволили за нарушение трудовой дисциплины.

Фото: Александр Астафьев/Pool/ТАСС
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Также продлен период действия увеличенного минимального пособия по безработице, которое с 1 мая составляет 4,5 тысячи рублей. В таком размере в июле и августе его получат те, кто впервые ищет работу, больше года со дня увольнения не обращался в центр занятости, был уволен за нарушение дисциплины или не имеет сведений о трудовой деятельности, потому что работодатель не выдал ему справку о заработке и не платил за него взносы в Пенсионный фонд. При этом основной размер минимального пособия по безработице до конца года утвержден в сумме 1500 рублей.

Для того, чтобы сохранить пособия по безработице в повышенном размере до конца лета, из федерального бюджета дополнительно выделено 13,8 млрд рублей.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Председатель Правительства Пособия по безработице

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