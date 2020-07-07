Повышенный размер пособий по безработице сохранится до конца лета

Обычно первые три месяца безработный, вставший на биржу труда, получает 75% от среднего заработка, следующие три месяца - 60%, затем 45%, но в любом случае не больше суммы максимального пособия. Однако в период введения карантинных мер, начиная с 1 апреля, повышенные выплаты перечисляют всем нетрудоустроенным гражданам, за исключением тех, кого уволили за нарушение трудовой дисциплины.

Также продлен период действия увеличенного минимального пособия по безработице, которое с 1 мая составляет 4,5 тысячи рублей. В таком размере в июле и августе его получат те, кто впервые ищет работу, больше года со дня увольнения не обращался в центр занятости, был уволен за нарушение дисциплины или не имеет сведений о трудовой деятельности, потому что работодатель не выдал ему справку о заработке и не платил за него взносы в Пенсионный фонд. При этом основной размер минимального пособия по безработице до конца года утвержден в сумме 1500 рублей.

Для того, чтобы сохранить пособия по безработице в повышенном размере до конца лета, из федерального бюджета дополнительно выделено 13,8 млрд рублей.