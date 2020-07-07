Правительство утвердило постановление о ваучерах на авиабилеты

Правительство определило порядок взаимоотношений между авиакомпаниями и пассажирами рейсов, отмененных на волне пандемии коронавируса из-за ограничений международного и внутреннего воздушного сообщения. Положение касается авиабилетов до Китая или обратно с датой вылета с 1 февраля, а по всем остальным международным направлениям и внутренним перелетам - с 18 марта. Правила не распространяются на чартерные перевозки.

Авиакомпании получили право отказаться от своих обязательств и вернуть деньги клиенту или предложить ему в течение трех лет воспользоваться другим рейсом в счет ранее полученной платы. Пассажир может использовать эти средства частично или полностью, а в случае необходимости - доплатить за новый билет. При наличии мест на самолете авиакомпания не имеет право ограничивать выбор пассажира.

Вернуть неиспользованные деньги пассажиры смогут не ранее чем через три года с даты отмененного рейса. По истечении этого срока они смогут подать заявление в авиакомпанию.

Исключение сделано для инвалидов I и II группы, ветеранов Великой отечественной войны, многодетных семей и лиц, сопровождающих инвалида I группы или ребенка-инвалида II группы. Они могут обратиться с заявление раньше.