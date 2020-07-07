Президент Венгрии указал Зеленскому на горы мусора, приплывающие из Украины

Президент Венгрии Янош Адер в официальном письме, адресованном Владимиру Зеленскому, попросил разобраться с проблемой загрязнения реки Тисы в Закарпатской области. Дело в том, что со стороны Украины ее воды несут "кучи отходов в Венгрию", сообщает Strana.ua со ссылкой на письмо Адера.

Венгерский президент отмечает, что с приплывающим из Украины мусором не могут справиться даже с помощью техники. "Огорчает, что загрязнение Тисы отходами не уменьшилось. Оно несет длительную угрозу хрупкой экосистеме реки", - говорится в письме Зеленскому.

Адер отмечает, что сложившаяся ситуация никак не укладывается в понятие европейских стандартов. "Наши машины уже не в состоянии справиться с кучами мусора, которые поступают в безудержном количестве", - пишет Адер. Он также подсказал Зеленскому источник проблемы. По мнению президента Венгрии, она заключается в том, что проживающее на берегах реки население сбрасывает свои отходы напрямую в пойму. Издание отмечает, что письмо с похожим содержанием Адер направил и главе Румынии Клаусу Йоханнису.

Отмечается, что это уже не первое обращение венгерских властей к Украине. Янош Адер отметил, что украинские власти практически ничего не делают для решения этой проблемы. В то же самое время, намываемые с Украины отходы мешают рыболовству, негативно сказываются на туризме и наносят серьезный ущерб природе.