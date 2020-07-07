Новости

Шереметьево 27 июля возобновит работу международного терминала D 19:04
Умер актер и звезда кантри Чарли Дэниелс 18:52
На станции МЦД-2 из-за дождя обвалилась крыша 18:41
В "Аэрофлоте" объяснили отказ в вывозе животных из Шанхая 18:40
СК проверит факт массового отключения электричества в Краснодаре 18:33
Москва вошла в топ-10 городов мира по развитию человеческого капитала 18:30
Президент Венгрии указал Зеленскому на горы мусора, приплывающие из Украины 18:25
Минздрав: 14 тысяч заболевших COVID-19 врачей получили страховые выплаты 18:16
Два пассажирских поезда столкнулись в Карловых Варах в Чехии 18:11
В Петербурге прекратили первое дело о прогулке в самоизоляцию 18:06
Назван автомобиль, который показал рост продаж на падающем рынке России 18:01
На Москву обрушился сильный ливень с грозой 17:58
Володин оценил перспективы отмены роуминга между Россией и Беларусью 17:54
В Сочи встретили 100-тысячного туриста нового летнего сезона 17:52
На Кубани мужчину осудили на шесть лет за сожжение брата 17:48
Глава автономии татар Чувашии Ферит Гибатдинов умер от пневмонии 17:44
Сергей Шнуров и Николай Фоменко войдут в число сопредседателей Партии роста 17:41
ПА ОБСЕ не пришлет наблюдателей на выборы президента Беларуси 17:32
В Самарской области на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар 17:25
Движение открыли по всем путепроводам ЦКАД-3 17:23
Более 100 произведений Стэна Ли объединят в отдельную вселенную 17:09
На Кубани застройщика осудили за хищение 205 млн рублей 17:08
Haval показал новый H6. Outlander напрягся 17:03
Рестораторы запустили онлайн-платформу для сервисов доставки 16:49
На Кубани два курорта столкнулись с экстремальным дефицитом воды 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 18:25
Рубрика: В мире

Президент Венгрии указал Зеленскому на горы мусора, приплывающие из Украины

Текст: Юрий Чернов

Президент Венгрии Янош Адер в официальном письме, адресованном Владимиру Зеленскому, попросил разобраться с проблемой загрязнения реки Тисы в Закарпатской области. Дело в том, что со стороны Украины ее воды несут "кучи отходов в Венгрию", сообщает Strana.ua со ссылкой на письмо Адера.

Венгерский президент отмечает, что с приплывающим из Украины мусором не могут справиться даже с помощью техники. "Огорчает, что загрязнение Тисы отходами не уменьшилось. Оно несет длительную угрозу хрупкой экосистеме реки", - говорится в письме Зеленскому.

СМИ: Украине грозит банкротство

Адер отмечает, что сложившаяся ситуация никак не укладывается в понятие европейских стандартов. "Наши машины уже не в состоянии справиться с кучами мусора, которые поступают в безудержном количестве", - пишет Адер. Он также подсказал Зеленскому источник проблемы. По мнению президента Венгрии, она заключается в том, что проживающее на берегах реки население сбрасывает свои отходы напрямую в пойму. Издание отмечает, что письмо с похожим содержанием Адер направил и главе Румынии Клаусу Йоханнису.

Отмечается, что это уже не первое обращение венгерских властей к Украине. Янош Адер отметил, что украинские власти практически ничего не делают для решения этой проблемы. В то же самое время, намываемые с Украины отходы мешают рыболовству, негативно сказываются на туризме и наносят серьезный ущерб природе.

В мире Европа Венгрия В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян
В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения
Госдума проголосовала за штрафы до 150 тысяч рублей за хамство чиновников
ФСБ опубликовала видео задержания советника гендиректора "Роскосмоса"
Медработники получат выплаты за отпуск, от которого отказались из-за COVID
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой