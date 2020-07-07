При падении автобуса в водохранилище в Китае погиб 21 человек

В результате падения автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу погиб 21 человек. По сообщениям местных СМИ, большая часть из погибших - школьники старших классов. Во вторник утром автобус по неустановленным на данный момент причинам потерял управления и, пробив ограждения, упал в водохранилище Хуншань города Аньшунь.

Как уточняет издание Global Times, пассажирами автобуса были старшеклассники, направлявшиеся в город для сдачи экзаменов. Сообщается, что 15 человек были спасены, некоторые из них сейчас находятся в больнице.

По информации Центрального телевидения Китая спасательная операция на данный момент продолжается. Спасателям с помощью специальной техники удалось вытянуть на берег автобус. Поскольку точное число находившихся в автобусе людей пока что неизвестно, место падения обследуют водолазы.