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07.07.2020 16:20
Рубрика: Экономика

Продовольствие вышло на второе место в общем экспорте товаров РФ в Китай

Текст: Светлана Ментюкова

Несмотря на мировую пандемию коронавируса, российское продовольствие стало второй по доходности и объему статьей российского экспорта в Китай. Об этом в ходе своего выступления на сессии международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" сообщил торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин.

"Поставка продуктов питания и сельхозпродукции всегда была важной статьей (экспорта РФ в КНР - прим. "РГ"), но никогда не доминировала, а вот в этом году эта номенклатура продукции переместилась сразу на второе место. То есть буквально заняла такую доминирующую позицию и выросла, я бы хотел обратить на это внимание, в стоимостном выражении на 25,6% к предыдущему году", - рассказал Сергей Инюшин.

Фото: iStock
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По его словам, в немалой степени этому способствовало открытие китайского рынка по отдельным видам продукции, в частности, по мясу. "Первым было открыто на ввоз в КНР мясо курицы, с начала 2019 года начались поставки и сейчас за два года экспорт этой продукции в Китай от общероссийского экспорта  составляет около 50%", - подчеркнул он.

Он также отметил, что в этом году, несмотря на пандемию и вынужденные ограничения по коронавирусу, начались поставки в КНР российской продукции с коротким сроком хранения. "В этом году был открыт рынок для наших предпринимателей по такому важному направлению, как поставки говядины, причем, сначала замороженной, а с 1 июня - охлажденной. Чтобы ввезти такую продукцию, требуются более быстрые условия транспортировки", - уточнил Сергей Инюшин.

По его словам, это повлекло за собой открытие практически еще одной серьезной сферы взаимодействия между двумя странами, в частности, в логистике: переориентация с более длительных морских грузоперевозок, на более скоростные - железнодорожные. "Это влечет за собой развитие не только поставок товаров, но и развитие сферы услуг", - констатировал торгпред России в Китае.

Он также сообщил, что за пять месяцев взаимная торговля между двумя странами на фоне пандемии снизилась всего лишь на 4,3%. Отметив, что, как показывает более глубокий анализ данных, в основном снижение произошло за счет ценового фактора - снижения стоимости на углеводороды.

Экономика ВЭД

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