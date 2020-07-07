Древние реликвии указали на основной путь переселения народов

В Иране археологи обнаружили более 200 древних реликвий и руин зданий при проведении раскопок в юго-восточной провинции Керман. Ученые считают находки доказательством того, что именно здесь пролегал основной путь миграции людей в Восточную Азию.

Как сообщает Tehran Times, находки были сделаны в ходе археологических исследований в Кухбанане. В общей сложности там было обнаружено 205 реликвий и руин древних сооружений. Это свидетельствует о том, что данный регион был не только исторически известным центром производства купороса.

Проведенное исследование показало, что еще в эпоху палеолита здесь существовали поселения. Археолог Алиреза Сардари считает, что именно в этом месте пролегал основной коридор для людей, направлявшихся в восточный Иран и восточные регионы Азии.

Что касается самих находок, то археологи обнаружили разрушенные здания, мельницы, водохранилища, остатки деревень и отдельно стоявших домов, башни, акведуки, шахты, каменные гробницы и оборонительные укрепления.

Примечательно, что все они относятся к разным периодам истории. Некоторые находки датируются парфянским периодом, другие относятся к эпохе правления династии Сасанидов. Найдены и реликвии ранней исламской эпохи.

Особый интерес у ученых вызвал подземный акведук. Оказалось, что в этом регионе существовала широкая сеть подземных каналов. Вероятно, это вызвало приток населения, в результате чего начало расти количество городов и деревень, активно строились храмы, дома и базары.

Кстати, с февраля 2020 года в Кермане работает команда во главе с иранским археологом Надером Алидад-Солеймани и немецким профессором Питером Пфальцнером. Ее задача - задокументировать свидетельства о ранее раскопанных участках в городах Джирофт, Канудж, Анбарабад, Фарьяб и другие.

Археологам также предстоит проверить выдвинутую в 2008 году гипотезу. Тогда профессор Гарвардского университета Петр Штейнкеллер заявил, что Джирофт - это затерянный древний город Мархаши. Последний в письменных источниках упоминается еще и как Вараше. Это был мощный город-государство третьего тысячелетия до нашей эры.