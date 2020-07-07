Новости

ПА ОБСЕ не пришлет наблюдателей на выборы президента Беларуси 17:32
В Самарской области на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар 17:25
Движение открыли по всем путепроводам ЦКАД-3 17:23
Более 100 произведений Стэна Ли объединят в отдельную вселенную 17:09
На Кубани застройщика осудили за хищение 205 млн рублей 17:08
Haval показал новый H6. Outlander напрягся 17:03
Рестораторы запустили онлайн-платформу для сервисов доставки 16:49
На Кубани два курорта столкнулись с экстремальным дефицитом воды 16:48
Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян 16:45
Лукашенко назвал бизнес-климат в Минске одним из лучших в СНГ 16:45
В центре Петербурга появилось уличное пианино 16:44
В Омске опрокинулась фура с двумя сотнями свиней 16:44
Роль Шарлиз Терон в приквеле "Безумного Макса" отдали другой актрисе 16:42
Рухнувшее в Кировской области здание строилось не по проекту 16:40
Перечислены заболевания, сопутствующие тяжелому течению коронавируса 16:37
В Воронежской области заработают торговые центры и детские лагеря 16:36
В Сибири три человека погибли, спасая тонущего ребенка 16:26
Древние реликвии указали на основной путь переселения народов 16:25
Застройщикам дадут 28 млрд рублей в виде займов 16:21
Продовольствие вышло на второе место в общем экспорте товаров РФ в Китай 16:20
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей 16:07
Пенсионерам и бизнесу позволят брать отсрочку по долговым выплатам 16:07
Ответ "Буханке": шестиколесный вездеход "Бурка" 16:01
Эксперт назвал признак некачественной питьевой воды 15:55
СК начал проверку по факту жалоб на невыплату зарплат курьерам 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 16:25
Рубрика: Общество

Древние реликвии указали на основной путь переселения народов

Текст: Денис Передельский
Фото: www.mehrnews.com Фото: www.mehrnews.com
Фото: www.mehrnews.com

В Иране археологи обнаружили более 200 древних реликвий и руин зданий при проведении раскопок в юго-восточной провинции Керман. Ученые считают находки доказательством того, что именно здесь пролегал основной путь миграции людей в Восточную Азию.

Как сообщает Tehran Times, находки были сделаны в ходе археологических исследований в Кухбанане. В общей сложности там было обнаружено 205 реликвий и руин древних сооружений. Это свидетельствует о том, что данный регион был не только исторически известным центром производства купороса.

Фото: Dr Jack Fenner / Australian National University
В Монголии найдена легендарная орда Чингисхана

Проведенное исследование показало, что еще в эпоху палеолита здесь существовали поселения. Археолог Алиреза Сардари считает, что именно в этом месте пролегал основной коридор для людей, направлявшихся в восточный Иран и восточные регионы Азии.

Что касается самих находок, то археологи обнаружили разрушенные здания, мельницы, водохранилища, остатки деревень и отдельно стоявших домов, башни, акведуки, шахты, каменные гробницы и оборонительные укрепления.

Примечательно, что все они относятся к разным периодам истории. Некоторые находки датируются парфянским периодом, другие относятся к эпохе правления династии Сасанидов. Найдены и реликвии ранней исламской эпохи.

Особый интерес у ученых вызвал подземный акведук. Оказалось, что в этом регионе существовала широкая сеть подземных каналов. Вероятно, это вызвало приток населения, в результате чего начало расти количество городов и деревень, активно строились храмы, дома и базары.

Кстати, с февраля 2020 года в Кермане работает команда во главе с иранским археологом Надером Алидад-Солеймани и немецким профессором Питером Пфальцнером. Ее задача - задокументировать свидетельства о ранее раскопанных участках в городах Джирофт, Канудж, Анбарабад, Фарьяб и другие.

Археологам также предстоит проверить выдвинутую в 2008 году гипотезу. Тогда профессор Гарвардского университета Петр Штейнкеллер заявил, что Джирофт - это затерянный древний город Мархаши. Последний в письменных источниках упоминается еще и как Вараше. Это был мощный город-государство третьего тысячелетия до нашей эры.

Раскопки в Иране пролили новый свет на загадочную столицу Мидии
В КЧР начались раскопки некрополиса III тысячелетия до нашей эры
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Иран

Главное сегодня

Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян
В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения
Госдума проголосовала за штрафы до 150 тысяч рублей за хамство чиновников
ФСБ опубликовала видео задержания советника гендиректора "Роскосмоса"
Медработники получат выплаты за отпуск, от которого отказались из-за COVID
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет