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07.07.2020 18:57
Рубрика: Экономика

Места не столь занимательные

Работодателям запретят отслеживать, где трудятся сотрудники на удаленке
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
Работодателям могут запретить отслеживать, где конкретно трудится их удаленный сотрудник. Об этом, в частности, говорится в поправках в Трудовой кодекс, подготовленных депутатами Госдумы и членами Совета Федерации (во главе со спикерами палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Таким образом, сотрудник, переведенный на дистанционную форму занятости, может работать где угодно, лишь бы он показывал нужный результат. Законопроект, ранее внесенный в Госдуму, 9 июля будет рассмотрен на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии. Как подчеркивает председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, документ носит важную социальную направленность, поэтому должен быть оценен экспертами.

В первом чтении законопроект, как рассказал "Российской газете" один из его авторов, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, планируется рассмотреть 21 июля. Есть вероятность, что депутаты примут его в первом чтении. Но второе чтение, скорее всего, состоится в осеннюю сессию.

Фото: DirectlyApply
Как удаленка может изменить человека через 25 лет

Во время пандемии, по оценке минтруда, почти 6 млн человек, а это 11% трудоустроенных россиян, трудились удаленно. Сейчас, по данным портала "Работа в России", на дистанционной занятости находятся около 9,4% сотрудников. После снятия всех ограничительных мер на дистанционной занятости могут остаться до 5% работников, считает замглавы минтруда Елена Мухтиярова. Поэтому назрела необходимость в придании новым гибким формам занятости законного статуса.

Кроме непосредственной дистанционной (удаленной) работы, предлагается комбинированная занятость (режим работы, включающий работу на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу). Исключается требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе. "Условие о рабочем месте утратило значение из-за невозможности и отсутствии надобности для работодателя контроля за тем, где территориально осуществляется дистанционная работа. Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть интернет", - говорится в пояснительной записке.

У дистанционных сотрудников должно появиться право уходить в офлайн

По инициативе работодателя нельзя будет уволить сотрудников по таким спорным основаниям, как отсутствие у работодателя достаточного объема работы, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества, изменение стратегии развития работодателя, решение генерального директора о расторжении договора.

Дистанционные работники не могут трудиться круглосуточно и отвечать на звонки и письма работодателя в режиме 24/7. У них должно появиться право уйти в офлайн. А если они соглашаются быть на связи круглосуточно, тогда работодатель должен будет доплачивать им за сверхурочную работу.

Фото: iStock
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать

"Как считать традиционные 8 часов работы? Началом рабочего дня может быть и время входа в рабочую почту, и время звонка на ресепшен компании. Но формы проверки присутствия на работе должны быть четко описаны, - считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Важно четко определить, что является веской причиной невыполнения задач работником: необорудованное рабочее место, отсутствие интернета и телефонной связи, поломка оборудования. Необходимо определить причины увольнения и способы проверки. Например, выдано ежедневное, еженедельное или ежемесячное задание. Формы могут быть разные, но обязательно формализованные. Либо это письменное указание, либо устное, но записанное на диктофон. Здесь требуется урегулирование прав работодателя и работника на ведение аудиоконтроля поручений, и это тоже предмет закона".

Но надо учитывать и интересы работодателей, считает доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. "В форс-можорных условиях работодатель не может обеспечить выполнение трудового договора, заключенного ранее. В данном случае или сокращают занятых, или сокращают зарплату, или и то и другое. Необходимо серьезно продумать данный аспект", - отмечает она.

Экономика Работа Занятость

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