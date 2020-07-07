На Нововоронежской АЭС состоялись "круглые столы", в ходе которых руководители подразделений обсудили итоговые оценки сотрудников по системе "РЕКОРД".

"РЕКОРД" - корпоративная система развития кадрового потенциала, призванная оценить эффективность деятельности персонала атомной станции. По итогам оценки специалисты отдела развития персонала НВАЭС сформировали список лиц, рекомендованных в качестве преемников на руководящие должности на НВАЭС, и список кандидатов из 11 человек для отбора в управленческий кадровый резерв (УКР) Госкорпорации "Росатом".

"Работники атомной станции, обеспечивающие её безопасную эксплуатацию, - носители уникальных знаний и навыков. Наша задача - минимизировать риски, связанные с некомплектностью ключевых должностей. Поэтому мы формируем кадровый резерв из лиц, имеющих право замещения вышестоящих позиций. Определили требования по управлению карьерой, провели отбор и независимую оценку кандидатов. Организовали их подготовку в соответствии с индивидуальными программами. На сегодняшний день в управленческий кадровый резерв Нововоронежской АЭС зачислены 36 сотрудников: это резервисты, которые проходили отбор с 2017 по 2019 годы", - рассказала начальник отдела развития персонала Нововоронежской АЭС Любовь Бризицкая.

Кандидатам в кадровый резерв Росатома предстоит пройти оценку вышестоящим руководителем и кадровой службой предприятия. Они проведут очную встречу с каждым претендентом, при этом будут учитываться результаты оценки "РЕКОРД".

По итогам оценочных мероприятий определится итоговый состав кадрового резерва отрасли. "Атомных" резервистов ожидает интересный образовательный путь длиною в 2 года, наполненный взаимодействием с новыми людьми внутри дивизиона и отрасли, а также реализация индивидуальных проектов, направленных на достижение стратегических целей.

Резервистов могут назначить не только на вышестоящие руководящие должности на НВАЭС. Кандидаты также могут занять руководящие позиции в других филиалах "Концерна Росэнергоатом" и участвовать в международных проектах.