Белгородка выиграла в лотерею почти восемь миллионов

Жительница Белгородской области выиграла в лотерею почти восемь миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе "Столото", точная сумма выигрыша составила 7 918 744 рублей. Повезло белгородке в 12 222-м тираже "Гослото "5 из 36".

Сама обладательница выигрыша рассказала предысторию покупки счастливого билета. Оказывается, в их семье на день рождения всегда покупается лотерейный билет - такая сложилась традиция. И вот перед девятилетием сына белгородка зашла на сайт за очередным лотерейным приобретением.

- Сын называл мне числа, а я отмечала их в игровом поле, - рассказывает белгородка. - Позже, когда мы узнали о выигрыше, все были в шоке. На ушах стоял весь дом. Мы кричали и прыгали. Муж чуть в обморок не упал. Теперь мы называем сына маленьким миллионером!

На какие цели направить почти восемь миллионов рублей, семья рассказала сразу. Сейчас они живут в квартире, но всегда мечтали о доме. Теперь у них есть деньги на строительство. Кроме того, имениннику купят новый телефон.