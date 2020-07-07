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07.07.2020 07:40
Рубрика: Власть

Бирюков: В Москве благоустроят территории возле четырех станций метро

Текст: Ирина Огилько
Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят до конца года территории возле четырех новых станций московского метро. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как пояснил чиновник, работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут возле трех станций Большой кольцевой линии - "Электрозаводской", "Улицы Народного ополчения", "Петровского парка", а также станции "Лесопарковой" Бутовской линии.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Станции расположены преимущественно в зонах жилой застройки, где проживает порядка 500 тысяч человек. Кроме того, в районе "Электрозаводской" и "Улицы Народного Ополчения" находятся промышленные предприятия, сотрудники которых также смогут пользоваться новыми станциями. Ожидается, что общая проходимость этих четырех станций в час составит более 80 тысяч человек.

Бирюков рассказал, что сейчас дорога до нового метро не очень удобная. "Например, от многоквартирных домов до станции "Лесопарковая" нет хорошего пешеходного маршрута. В рамках благоустройства, здесь появятся новые освещенные тротуары, - сказал Петр Бирюков.- Возле станции "Петровский парк" запланирована реставрация исторических лестниц. Также будет обустроена площадь перед стадионом ВТБ "Арена", где горожане смогут ожидать автобусы, которые едут от метро в другие районы Северного округа. В районе станции "Электрозаводская" сделают пешеходные маршруты, а также видовую зону перед Политехническим университетом и площадь имени Журавлева".

В Москве появятся новые велодорожки и парковки

Всего в рамках работ по улучшению пешеходной и транспортной доступности новых станций метро планируется отремонтировать и заменить покрытие проезжей части площадью 65,3 тысячи квадратных метров, а для автомобилистов организовать удобные парковки.

Запланированы работы по устройству и ремонту тротуаров. Площадь асфальтового тротуарного покрытия составит 38,4 тысячи квадратных метров, а гранитной плиткой выложат еще 20 тысяч кубометров.

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Кроме того, в рамках благоустройства территории планируется разбить газоны и проложить новые дорожки в местах так называемых "народных троп". Общая площадь газонов превысит 123 тысячи квадратных метров.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что возле станций запланирована установка нового энергоэффективного освещения. Территории будут освещать более 450 фонарей и уличных торшеров. Для комфортного ожидания общественного транспорта установят современные остановочные павильоны, лавочки, урны и другие малые архитектурные формы. Все эти работы планируется завершить до конца этого года.

Напомним, что в 2019 году были благоустроены территории возле 14 станций московского метрополитена, в том числе "Коммунарка" ("Столбово"), "Филатов Луг", "Некрасовка", "Марьина роща", "Лухмановская", "Окская".

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