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07.07.2020 09:31
Рубрика: Общество

Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2066 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 159718 человек.

Число новых случаев COVID-19 в Москве почти неделю не превышает 600 в сутки

Отсутствие у человека заболевания подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. У донора должны быть так же отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.

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